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دراسة: 73 % من شباب كوريا الجنوبية "غير سعداء"

تاريخ النشر: 05/07/2018 - 22:00

دراسة: 73 % من شباب كوريا الجنوبية "غير سعداء"
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

كشف استطلاع للرأي، أجراه "المعهد الكوري للصحة والشؤون الاجتماعية" ونُشِر اليوم الخميس، أن أكثر من 73 % من شباب كوريا الجنوبية "غير سعداء".

ووفق وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب"، فإن 73.4 % ممن شملهم الاستطلاع، أي 7 من كل 10 أشخاص "غير سعداء"، فيما أظهر الاستطلاع أن 26.6 % قالوا إنهم "سعداء".

وأشار الاستطلاع إلى أن 6 من بين كل 10 أشخاص، أعربوا كذلك عن اعتقادهم بأن كبار السن مكتئبون، وذكر أن 52 % يرون الأطفال الصغار غير سعداء.

وشمل عينة من ألفي شخص من البالغين في جميع أنحاء البلاد، دون تحديد فترة معينة لعملية استطلاع الآراء.

وقالت صحيفة "كوريا تايمز" المحلية، في مقال نشرته الشهر الماضي، إن الكوريين الجنوبيين، وخصوصا الشباب، باتوا غير راضين عن حياتهم رغم الإنجازات الاقتصادية التي حققتها البلاد في العقد الماضي.

وأرجعت الصحيفة جزئيا هذا الأمر إلى استنفاد معظم أوقات الكوريين الجنوبيين في التحصيل الدراسي للحصول على درجات مرتفعة، في حالة كونهم طلابا، أو الاستغراق في العمل بعد التخرج من أجل رفع مستوى المعيشة، بشكل يضغط على جوانب الحياة الأخرى.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#السعادة
#كوريا الجنوبية
#شباب كوريا

من عرب 48

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