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باكستان: 44 % من الأطفال دون تعليم

تاريخ النشر: 06/07/2018 - 23:57

باكستان: 44 % من الأطفال دون تعليم
(الأناضول)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: باسل مغربي

أوضحت دراسة باكستانية حديثة، مدى سوء الأوضاع المتردية التي تشهدُها باكستان، إذ كشفت أنّ 44 بالمائة من أطفال البلاد دون تعليم، بحسب صحيفة "ّذا إكسبريس تيريبيون" المحلية، اليوم الجمعة.

وأشرفت على الدراسة، وزارة التعليم الفدرالي والتدريب المهني في باكستان، وصدرت يوم الخميس، عن أكاديمية التخطيط التربوي والإدارة العاملة.

وذكرت الدراسة، أنّ عدد الأطفال المتسربين من المدارس في باكستان وصل إلى 22.84 مليون طفل، أغلبهم من الفتيات، بين عامي 2016 و2017.

وأضافت أنّ عدد الملتحقين بالمدارس على اختلاف مراحلها ونظامها وصل 28.68 مليون طفل من إجمالي 51.53 مليون.

وأشارت الدراسة إلى أن إقليم بلوشستان، يضم أكبر عدد من الأطفال بلا تعليم، إذ تصل نسبتهم إلى 70 بالمائة من إجمالي نسبة أطفال الإقليم.

ويُعد بلوشستان، أكبر أقاليم باكستان من حيث المساحة، ويسكنه أكثر من 12 مليون نسمة، حسب إحصائيات غير رسمية لعام 2017.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#باكستان
#التعغليم
#تعليم الأطفال
#التسرب من المدارس

من عرب 48

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