وزارة الداخلية اليمنية تنفي وجود سجون سرية

أكّدت وزارة الداخلية اليمنيةـ اليوم الأحد، عدم وجود سجون سرية في محافظتي عدن، وحضرموت.

وقال نائب وزير الداخلية اليمني، اللواء علي ناصر لخشع، في تصريح صحفي لوسائل الإعلام، على هامش زيارته إلى "إصلاحية سجن بئر أحمد"، غربي عدن إن "جميع السجون تتبع الوزارة (الداخلية)، ولا صحة للأنباء التي تتحدث عن وجود سجون سرية، سواء في منطقة بئر أحمد بعدن أو منطقة الريان بحضرموت".

وأضاف لخشع: "أي عائلة لديها شخص مفقود، عليها تسجيل اسمه في مكتب إدارة أمن (محافظة) عدن، وسنجري بدورنا عمليات للبحث عنه".

وأردف قائلا: "القضاء هو الفيصل بيننا (بين وزارة الداخلية والمواطنين في حال وجود أية إشكالات)"، داعيا "وسائل الإعلام المختلفة (لم يسمّ أيًّا منها) إلى نقل الحقيقة للرأي العام كما هي دون تزييف".

وتقول منظمات دولية حقوقية، ومنها "هيومن رايتس ووتش"، إن "العديد من مرافق الاحتجاز غير الرسمية والسجون السرية (لم تحدد عددها) توجد بمحافظة عدن".

وتقول أيضا إنها تخضع لـ"إجراءات أمنية تمنع أهالي المعتقلين من زيارة أبنائهم، وتكتم كبير من الأجهزة الأمنية في عدن حول أعداد المسجونين وأماكن احتجازهم".

وترفض الحكومة اليمنية، التي تسيطر على عدن وحضرموت، الاتهامات؛ إذ قال وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر، في تصريح سابق له، إنها "أنباء غير صحيحة".