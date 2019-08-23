السبت القادم: "بالعربي يافا" يوم تطوعي بتنظيم "الثقافة العربية"

تحت عنوان "بالعربي يافا"، تُنظّم جمعيّة الثّقافة العربيّة، يومًا تطوعيًا ضخمًا في مدينة يافا، ضمن برنامج المنح الدراسيّة لطلاب الجامعات، حيث يُتوقّع أن يُشارك فيه أكثر من 100 طالبة وطالبة من مختلف البلدات العربيّة في الداخل الفلسطيني بالتعاون مع مؤسسات أهليّة يافيّة، وذلك يوم السبت 31/8/2019 من الساعة العاشرة صباحًا حتى الخامسة عصرًا.

لماذا يافا؟

يأتي اختيار مدينة يافا كونها من أهم المدن الفلسطينيّة قبل النكبة، وفي ظل مساعي السلطات الإسرائيليّة لطمس هويتها وتاريخها والتضييق على الحيّز العربي الفلسطيني المتبقي فيها. لذلك، يأتي يوم "بالعربي يافا" كمحاولة لتعريب الحيّز العام في المدينة واستعادة تاريخها ومواجهة سياسات التهويد والإقصاء، بالإضافة إلى دمج الجيل الشبابي من مختلف أنحاء البلاد مع قضايا يافا وللتصدي لهذه السياسات.

ما هي أعمال التّطوّع خلال اليوم؟

ستشمل النّشاطات الّتي يتطوّع فيها الطّلّاب المشاركون خلال اليوم فعاليات متنوّعة بينها رسم جداريات لصور من يافا، تجميع بلاط منازل قديمة جرى هدمها، تنظيف وطلاء مبانٍ وزراعة، أعمال فنيّة على لافتات سوف تُعلّق على الواجهة، تصوير صور لبمانٍ اليوم من يافا لها صور قبل النكبة وطباعتها ومقارنة الأصل باليوم وعرضها ضمن معرض خاص، أعمال ترميم وكتابة نصوص.

المؤسسات الشريكة

تنظّم الجمعيّة يوم "بالعربي يافا" مسرح السرايا، حركة الشبيبة اليافيّة، جمعيّة عروس البحر ومعهد "قرار" للموسيقى والفنون. وسوف تكون أعمال التطوع في هذه المؤسسات الأربعة.

حول برنامج المنح

منحة روضة بشارة عطالله في جمعية الثقافة العربيّة، هي منحة تقوم على دمج طلّاب المنح الدّراسية، وهم 250 طالب وطالبة جامعيّين، في برنامج تثقيفي يهدف لتعزيز الهويّة الفلسطينيّة لدى الطّلبة ومرافقتهم في مسيرتهم الأكاديميّة وذلك لتقليص الشّعور بالعزلة. وأحد مشاريع البرنامج هو أيّام تطوعيّة لتنمية شعور العطاء، الانتماء والمسؤوليّة المجتمعيّة وتعزيز الهويّة الوطنيّة.