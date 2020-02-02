  2. شباب ومجتمع
  3. أخبار

الأردن: الحكومة تتعهد بتوفير مساحات بعد انتحار صاحب "بسطة"

تاريخ النشر: 02/02/2020 - 19:59

الأردن: الحكومة تتعهد بتوفير مساحات بعد انتحار صاحب "بسطة"
من"بسطات" في الأردن (أرشيفية)
عرب ٤٨ ووكالات

أعلن رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، اليوم الأحد، أنّ الحكومة ستلتزم توفير مساحات وأماكن لإقامة أسواق لأصحاب البسطات، بعدما انتحر صاحب بسطة في مدينة إربد شماليّ الأردن.

ودعا الرزاز جميع البلديات، اليوم الأحد، من خلال وزارة الإدارة المحلية، إلى استحداث أسواق مجانية أو بأسعار رمزية لأصحاب "البسطات"، تمكّن البائعين من العمل دون إغلاق الشوارع وممرات المشاة، مؤكدًا التزام الحكومة تقديم أراضٍ من الخزينة إن لم تتوافر أراضٍ تابعة للبلدية.

واندلعت أعمال شغب في منطقة الحيّ الشمالي في مدينة إربد شمالي الأردن، أمس السبت، بعد إقدام الشاب، أنس الجمرة، على الانتحار، يوم الجمعة الماضي، شنقًا إثر مصادرة البلدية بسطته، وحمّل المحتجون بلدية إربد الكبرى المسؤولية عن الحادثة، متهمين المسؤولين عنها، بطلب الرشوة من الباعة المتجولين ومصادرة بضائع من يرفض دفع الرشوة، وأشعل المحتجون الإطارات وأغلقوا الطرقات بالحجارة، وهجموا على مبنى البلدية ورموا الحجارة على سيارات حكومية.

وبحسب مصادر محلية، فإن الشاب البالغ من العمر 27 عامًا، أقدم على الانتحار شنقًا، وقد لفّ حبلًا حول رقبته في منزله في منطقة حنينا في محافظة إربد، إثر مصادرة موظفي البلدية يوم الجمعة بسطة كان يعتاش منها.

يذكر أن معدل البطالة في الأردن يزيد على 19 في المئة، فيما يتجاوز معدل الفقر 15 في المئة من السكان، فيما أظهر مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2020، ارتفاع حجم الدين العام الأردني إلى 30 مليار دينار 42 مليار دولار.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#رئيس الوزراء الأردني
#وزارة الإدارة المحلية
#أصحاب البسطات

حوارات

د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني
د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني

2020-02-01

العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا
العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا

2020-01-25

شلهوب - كيفوركيان: الاحتلال يسرق طفولة الفلسطينيين.. بقتلها
شلهوب - كيفوركيان: الاحتلال يسرق طفولة الفلسطينيين.. بقتلها

2020-01-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

دليل "ويكي فلسطين" الأوّل.. كيف نتعامل مع "ويكيبيديا"؟
دليل "ويكي فلسطين" الأوّل.. كيف نتعامل مع "ويكيبيديا"؟

2020-01-30

جامعة تل أبيب: مظاهرة طلابيّة تندد بـ"صفقة القرن"
جامعة تل أبيب: مظاهرة طلابيّة تندد بـ"صفقة القرن"

2020-01-29

جمعية الثقافة العربية: اختتام ورشات فن الخطابة للجامعيين
جمعية الثقافة العربية: اختتام ورشات فن الخطابة للجامعيين

2020-01-28

الأكثر قراءة

الجامعة العربية ترفض

الجامعة العربية ترفض "صفقة القرن"؛ عباس: ليتحمل الاحتلال مسؤولياته الأمنية

2020-02-01
بعد الإعلان عن

بعد الإعلان عن "صفقة القرن": زيارة سرية لرئيسة الـCIA إلى رام الله

2020-02-01
حالة الطقس: بارد إلى شديد البرودة

حالة الطقس: بارد إلى شديد البرودة

2020-02-01
باقة الغربية: مظاهرة حاشدة ضد

باقة الغربية: مظاهرة حاشدة ضد "صفقة القرن"

2020-02-01
نتنياهو يبحث ضم المستوطنات فقط.. وفرصة السلطة الأخيرة

نتنياهو يبحث ضم المستوطنات فقط.. وفرصة السلطة الأخيرة

2020-02-01