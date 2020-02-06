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وزير المالية الإسكتلندي يستقيل بعد تحرشه بمراهق

تاريخ النشر: 06/02/2020 - 18:12

وزير المالية الإسكتلندي يستقيل بعد تحرشه بمراهق
الوزير المالي الإسكتلندي، ديريك ماكاي (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

أعلن وزير المال الإسكتلندي، ديريك ماكاي استقالته، اليوم الخميس، فيما كان يستعد لعرض موازنة الحكومة، وذلك بعد معلومات صحافية أفادت أنه تحرش بمراهق عبر الإنترنت.

وذكرت النسخة الإسكتلندية من صحيفة "ذا صان" أن ديريك ماكاي (42 عاما) العضو المعروف في الحزب القومي الإسكتلندي، اتصل عبر تطبيق "إنستغرام" بمراهق في السادسة عشرة وبعث له رسائل على مدة ستة أشهر، يحاول فيها اجتذابه. وأفادت مصادر أن الوزير دعاه لموعد رومانسي فيه دعاه إلى عشاء، رغم معرفته بسن المراهق، الأمر الذي دفع والدة المراهق في الإبلاغ عن الأمر.

وقال ماكاي في بيان إنه "أتحمل كامل المسؤولية عن أفعالي، تصرفت بغباء وآسف بصدق لذلك...وأقدم اعتذاري إلى الشخص المعني وعائلته" موضحًا انه قدم "استقالته بمفعول فوري" مساء أمس خلال لقاء مع رئيسة الوزراء، نيكولا ستورجن التي قبلتها.

وقالت الزعيمة القومية، اليوم الخميس أمام البرلمان أن "سلوكه ليس بمستوى المعايير المطلوبة من وزير"، لافتةً إلى أنها لم تعلم بأمر الاتهامات إلا مساء الأربعاء. موضحةً انه تم أيضًا تعليق عضوية ماكاي في الحزب وكتلته في البرلمان "في انتظار تحقيق اكثر عمقا".

واعتبر ماكاي الأوفر حظا لخلافة ستورجن والذي كشف عن مثليته عام 2013 حين انفصل عن زوجته التي له منها ولدان، وفق "ذا صان".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#وزير المال الإسكتلندي
#موازنة الحكومة

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