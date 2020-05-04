إلغاء سنة الاستكمال في موضوع الحسابات وتمديد اللقب بفصل إضافي

أعلن مجلس التعليم العالي عن إلغاء سنة الاستكمال في موضوع الحسابات وتمديد الفترة التعليميّة إلى 3.5 سنوات.

وقال المجلس في بيانٍ أصدره إن "تمديد فترة الدراسة الأكاديمية وتحديث مضامين التعليم سيُلغي الحاجة من السنة الاستكمالية وستُعفي الخريجين، بحسب دراساتهم الأكاديمية من خوض 12 اختبارًا لمجلس مدققي الحسابات، بعد إتمام 3,5 سنوات تعليمية أكاديمية. سيخوض الخريجون اختبارين لترخيص مجلس مدققي الحسابات".

وجاء في البيان أنه "في السنة الماضية جرى فحص شامل لطريقة تدريس اللقب الأول بالحسابات. وجاء ذلك على خلفية العديد من الشكاوى إزاء عدم تحديث البرنامج التعليمي في مجال الحسابات، والذي ينعكس بمضامين بدون صلة يتم تدريسها في إطار هذه البرامج، إلى جانب مضامين ذات صلة ناقصة أو غائبة عن البرامج".

وأضاف مجلس التعليم العالي في بيانه أنه "علاوة على ذلك، ظهرت ادعاءات بخصوص السنة التكميلية التي تتم مع إنهاء دراسة اللقب الأول، وتشكّل إثباتًا للمشكلة الكامنة في برامج التعليم الأكاديمي في هذا المجال".

واستطرد البيان قائلًا إن "السنة الاستكمالية تشكّل عمليًا سنة تدريسية ‘مهنية‘ لا ترتبط بالدراسة الأكاديمية، إنما يتم فيها تعلّم العديد من المواد التي سبق ودُرست في إطار التعليم الأكاديمي للقب الأول، إضافة إلى مواضيع ناقصة في البرنامج التعليمي".

وفي حديثٍ أجرته رئيسة لجنة التخطيط والموازنة، يافا زيلبرشاتس، قالت إن "مجلس التعليم العالي ولجنة التخطيط والموازنة ينصتون ويصغون للأصوات القادمة من الميدان ويبذلون قصارى جهودهم بهدف التنجيع والتحديث. سيقدّم البرنامج الأكاديمي الجديد كافة المعرفة والمعلومات والمهارات المطلوبة تحضيرًا لسوق العمل ولاجتياز اختبار مجلس مدققي الحسابات".

وأشار نائب رئيس مجلس التعليم العالي، إدو بيرلمان، إلى أن "هذا الإجراء المهم والذي صادق عليه مجلس التعليم العالي ولجنة التخطيط والموازنة، تم بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي ومجلس مدققي الحسابات".

وأضاف بيرلمان أن "هذا التغيير يهدف إلى تحديث البرامج التعليمية في الحسابات على أن تشمل كافة المضامين المطلوبة لخريج موضوع الحسابات (تدقيق الحسابات)، وبإشراف مجلس التعليم العالي بالمطلق. وسيستفيد الطلاب الجامعيين من هذا الإجراء، بحيث سنوّفر عليهم سنة دراسية باهظة التكلفة وسيحصلون على كل ما هو مطلوب كي يمارسوا المهنة التي اختاروها".