  2. شباب ومجتمع
  3. أخبار

قرارات جديدة لفتح الجامعات الأردنيّة: حجر صحي أقصر وتعليم هجين

تاريخ النشر: 03/09/2020 - 22:36

قرارات جديدة لفتح الجامعات الأردنيّة: حجر صحي أقصر وتعليم هجين
مدخل جامعة عمان الأهليّة (فيسبوك)
عرب ٤٨

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنيّة وبالتنسيق مع وزارة الصحة، اليوم الخميس، أنه تمت الموافقة على تقليل مدة الحجر الصحي للطلبة القادمين من الخارج لتصبح أسبوعًا واحدًا فقط بدلًا من أسبوعين.

ويشمل هذا القرار الطلبة القادمين من الخارج سواء كانوا (أردنيين أو وافدين من عرب وأجانب) بشرط إحضار فحص "PCR" خلال مدة لا تزيد عن (72) ساعة قبل قدومهم للأردن، وإجراء الفحص عند القـدوم وقبل الخروج من الحجر المؤسسي للتـأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونـا المستجد.(COVID-19)

وأضاف الإعلان موضحًا أن "حرصًا على مصلحة جميع الطلبة الأردنيين المقيمين خارج المملكة أو الطلبة الوافدين المسجلين حاليًا في الجامعات الأردنية، قرر مجلس التعليم العالي أنه سوف يكون التعليم في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي القادم (2020/2021) هجين، أي يمزج بين التعليم العادي (وجهًا لوجه) والإلكتروني (عن بعد)، وذلك بالاستفادة من تجربة التعليم الإلكتروني في الفصل الدراسي الثاني الماضي والفصل الصيفي ووفقًا لترتيبات معينة.

وتضمنت القرارات الجديدة بنودًا تحافظ على مصلحة الطلبة الأردنيين والوافدين الذين لن يتمكنوا من العودة إلى المملكة قبل بداية الفصل الأول، ومن أهمها تدريس جميع متطلبات الجامعة ومتطلبات الكُلْيَة (الإجبارية والاختيارية) إلكترونيًا (عن بعد) على أن يتم إجراء كافة امتحانات هذه المتطلبات إلكترونيًا (عن بعد) مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان نزاهة ومصداقية الامتحانات، وسيطبق على هذه المساقات مبدأ (ناجح/راسب) باختيار الطالب في نهاية الفصل الدراسي.

كما وتضمنت أيضًا التأكيد على طرح شعبة واحدة في الأقل تدرس إلكترونيًا (عن بعد) من المساقات الدراسية المخصصة لطلبة مستوى السنة الأولى في جميع التخصصات لتمكين الطلبة خارج الأردن من الالتحاق بالدراسة، إضافةً إلى مخاطبة الجامعات الأردنية لكي تقوم بتجهيز بوابات إلكترونية يتمكن الطلبة من خلالها من استكمال إجراءات التسجيل في الجامعات وتحميل الوثائق الرسمية المطلوبة منهم.

وللاطلاع على هذه القرارات المتعلقة بالتدريس والامتحانات في الفصل الدراسي الأول القادم (2020/2021)، بإمكانكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية على الرابط الآتي.(www.mohe.gov.jo)

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#الأردن
#جامعات
#تعليم العالي
#دراسة

حوارات

دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه
دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه

2020-08-29

حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية
حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية

2020-08-22

حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها
حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها

2020-08-15

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

10 توصيات للأهالي عشية افتتاح العام الدراسي
10 توصيات للأهالي عشية افتتاح العام الدراسي

2020-08-31

ندوة رقميّة فلسطينيّة - خليجيّة لمناقشة مخاطر التطبيع مع إسرائيل
ندوة رقميّة فلسطينيّة - خليجيّة لمناقشة مخاطر التطبيع مع إسرائيل

2020-08-23

منحة روضة بشارة عطا الله تخرّج فوجًا جديدًا من طلّابها
منحة روضة بشارة عطا الله تخرّج فوجًا جديدًا من طلّابها

2020-08-18

الأكثر قراءة

4 وفيات بكورونا في المجتمع العربي

4 وفيات بكورونا في المجتمع العربي

2020-09-02
الكابينيت يصادق على عدم تحرير جميع جثامين الشهداء الفلسطينيين

الكابينيت يصادق على عدم تحرير جميع جثامين الشهداء الفلسطينيين

2020-09-02
استشهاد الأسير داوود الخطيب في سجن

استشهاد الأسير داوود الخطيب في سجن "عوفر" واستهداف الأسرى بالغاز

2020-09-02
الصحة الإسرائيلية: ارتفاع إصابات كورونا إلى معدلات قياسية

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع إصابات كورونا إلى معدلات قياسية

2020-09-02
رسميًا: السعودية تفتح أجواءها بشكل دائم للطيران بين إسرائيل والإمارات

رسميًا: السعودية تفتح أجواءها بشكل دائم للطيران بين إسرائيل والإمارات

2020-09-02