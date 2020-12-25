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إدانة حقوقيّة لسجن ناشطة طلابيّة فلسطينيّة

تاريخ النشر: 25/12/2020 - 23:54

إدانة حقوقيّة لسجن ناشطة طلابيّة فلسطينيّة
إيلياء أبو حجلة (تويتر)
عرب ٤٨ والأناضول

أدانت منظمة حقوقية فلسطينية، اليوم الجمعة، إصدار محكمة إسرائيلية أول حكم بالسجن على طالبة فلسطينية بتهمة الانتماء إلى "كتلة طلابية محظورة".

وقالت منسقة الإعلام في منظمة "الضمير لرعاية السجين وحقوق الإنسان" (غير حكومية) هبة حمارشة: "تم الحكم بالسجن 11 شهرا على الطالبة إيلياء أبو حجلة، بتهمة الانتماء لكتلة القطب الطلابي، الذراع الطلابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

وأضافت حمارشة، للأناضول: "هذا الحكم هو الأول الذي يصدر بحق طالبة جامعية فلسطينية، بعد أن أعلنت إسرائيل حظر كتلة القطب الديمقراطي".

واعتقلت الطالبة إيلياء (21 عاما) من منزلها في حي الطيرة، بمدينة رام الله (وسط)، مطلع تموز/ يوليو الماضي، وصدر الحكم بحقها في محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية، غربي مدينة رام الله، الأربعاء الماضي.

وأشارت حمارشة، إلى "وجود عدد من المعتقلين بعد حظر الكتلة الطلابية، بعضهم ما زال في انتظار صدور الحكم".

وأوضحت أن محاكمة إيلياء تأتي "في إطار ملاحقة الاحتلال للطلبة والتضييق عليهم، وحظر الإطار الطلابي للجبهة الشعبية جزء من التضييق، الذي يطال الأحزاب السياسية الفلسطينية عموما".

وفي 21 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن قرارا صدر في آب/ أغسطس 2020، باعتبار "كتلة القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي" غير مشروعة وتنظيما إرهابيا.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان حينها، إنه "اعتقل 6 أشخاص، ينتمون للتنظيم المذكور"، بعد أن عملت الجبهة الشعبية "في السنوات الأخيرة، عبر خلايا طلابية في جامعات مختلفة (..) من أجل تجنيد شبان لتنفيذ هجمات" ضد إسرائيل.

وتصنف إسرائيل غالبية الفصائل الفلسطينية وأذرعها الطلابية، على أنها إرهابية.

ووفق بيان أصدرته منظمات حقوقية، بينها "الضمير"، في 8 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت حوالي 74 طالبا من جامعة بيرزيت خلال العام الدراسي 2019-2020، تعرض العديد منهم للتعذيب وسوء المعاملة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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