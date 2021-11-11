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إسبانيا تسجّل أعلى حالات انتحار سنوية في تاريخها

تاريخ النشر: 11/11/2021 - 23:34

إسبانيا تسجّل أعلى حالات انتحار سنوية في تاريخها
من تظاهرة في إسبانيا ضد "القتل الرحيم" (توضيحية أ ب)
عرب ٤٨/الأناضول

وصلت حالات الانتحار في إسبانيا، العام الماضي، إلى أعلى مستوى لها في التاريخ، بتسجيل نحو 4 آلاف حالة.

ونشرت الهيئة الإسبانية للوقاية من الانتحار، الخميس، تقريرا عن حالات الانتحار التي وقعت في 2020.

ووفق التقرير ارتفعت حالات الانتحار بالبلاد بنسبة 7.4 بالمئة العام الماضي بتسجيل 3 آلاف و941 واقعة انتحار، مقارنة مع 2019.

وذكرت الهيئة أنها أعدت التقرير وفقا لسجلات الوفيات السنوية الصادرة عن المعهد الإسباني للإحصاء.

وأضاف تقرير الهيئة أن متوسط حالات الانتحار اليومية، العام الماضي، بلغ 11 فردا، منهم 74 بالمئة (2930) من الرجال، و26 بالمئة (1011) من النساء.

وأكد التقرير أن الانتحار هو السبب الأكثر شيوعا للوفاة بعد حالات الأورام بين الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما، وأن عدد النساء اللائي انتحرن تجاوز الألف، لأوّل مرة.

وأشار إلى أن أحد أسباب زيادة حالات الانتحار يعود إلى الاضطرابات النفسية المرافقة للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا.

و في 11 سبتمبر/ أيلول الماضي، شهدت العاصمة مدريد لأول مرة مظاهرة للاحتجاج على ازدياد حالات الانتحار في البلاد.

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#إسبانيا
#الانتحار

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