  2. شباب ومجتمع
  3. أخبار

مجموعة "قلب البلد - الطيبة" تنطلق نحو تحسين الجسر على مدخل المدينة

تاريخ النشر: 14/11/2021 - 15:21

مجموعة "قلب البلد - الطيبة" تنطلق نحو تحسين الجسر على مدخل المدينة
عرب ٤٨

باشرت مجموعة "قلب البلد - الطيبة"، وهي مجموعة طوعيّة ناشطة في مشروع "صناعة المكان" المُبادر إليه من قبل جمعية "تشرين" و"المركز العربي للتخطيط البديل" بمرافقة إعلامية من مركز "إعلام" بالعمل على تحسين منطقة الجسر في مدينة الطيبة، مُرّكزة على الجهة الشرقيّة، وهي الأكثر استعمالا للسكان، أمس السبت.

وشمل العمل الذي امتد على يومين، تنظيف المنطقة، وإزالة العوائق التي تحول دون استعمال السكان، وخصوصا الأطفال، للمنطقة وبث الحياة فيها من خلال رسومات فنيّة وجداريات حملت مضامين ورسائل تعزز الهوية العربية والفلسطينية للمكان.

وشارك العمل الذي جاء بتنسيق وتعاون من بلدية الطيبة، التي عملت على تجهيز المنطقة، الفنان محمد وليد، الذي عمل سوية مع المجموعة على الرسومات متوجًا إياه برسمة المرأة الفلسطينية الصامدة في وطنها. كما شارك الكشاف البلدي بفعالية "الضرب على العصي" التي أضفت أجواءً من المرح والعمل التشاركي بشكل منظم مع المتطوعين.

وحملت جدارية المرأة بملامحها الفلسطينية مقولة مهمة مفداها أنّ المرأة شريكة في بناء هذا المجتمع نحو تحقيق آماله وتطلعاته بالارتكاز على هويته العربية والفلسطينية.

ومما يذكر أنّ هذه الخطوة الأولى نحو تحسين حيز الجسر الذي يستعمله الطلاب والسكان يوميًا، إذ سيلحق ذلك إضافات أخرى، بدعم من أصحاب ومحال في الطيبة، والتي ساهمت إلى حد كبير في الخطوة الأولى للمشروع.

تجدر الإشارة إلى أنّ مشروع "صناعة المكان" عامةً، ينفذ في 4 بلدات وهي الطيرة، والناصرة، والطيبة، وعكا، بتمويل ودعم من مؤسسة التعاون، وتحسين منطقة الجسر في الطيبة تحديدًا بدعم من صندوق "روزا لوكسمبورغ" أيضًا. ويهدف المشروع إلى تسليط الضوء على الحيز العربي الفلسطيني وإعادة بلورته وتشكليه وتحسينه بشكل يعزز هوية السكان وانتمائهم.

بودكاست عرب 48

#الطيبة
#صناعة المكان
#قلب البلد
#جمعية تشرين
#التخطيط البديل
#إعلام

مجموعة "قلب البلد - الطيبة" تنطلق نحو تحسين الجسر على مدخل المدينة

مجموعة "قلب البلد - الطيبة" تنطلق نحو تحسين الجسر على مدخل المدينة

مجموعة "قلب البلد - الطيبة" تنطلق نحو تحسين الجسر على مدخل المدينة

مجموعة "قلب البلد - الطيبة" تنطلق نحو تحسين الجسر على مدخل المدينة

حوارات

د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"
د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"

2021-11-13

المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  
المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  

2021-10-30

"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب
"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب

2021-10-23

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حراكات شبابية في الناصرة والمنطقة لتعزيز الانتماء والهوية
حراكات شبابية في الناصرة والمنطقة لتعزيز الانتماء والهوية

2021-11-12

إسبانيا تسجّل أعلى حالات انتحار سنوية في تاريخها
إسبانيا تسجّل أعلى حالات انتحار سنوية في تاريخها

2021-11-11

مختصة نفسية: تعزيز الوعي المجتمعي يساهم في معالجة العنف ضد الأطفال
مختصة نفسية: تعزيز الوعي المجتمعي يساهم في معالجة العنف ضد الأطفال

2021-11-10

الأكثر قراءة

إخلاء منازل وإغلاق طرقات: اندلاع 234 حريقا خلال ساعات

إخلاء منازل وإغلاق طرقات: اندلاع 234 حريقا خلال ساعات

2021-11-13
السودان: 5 قتلى بالاحتجاجات ضد الانقلاب ومئات الإصابات

السودان: 5 قتلى بالاحتجاجات ضد الانقلاب ومئات الإصابات

2021-11-13
التنسيق الأمني لا يشفع

التنسيق الأمني لا يشفع

2021-11-13
حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة

حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة

2021-11-13
الأسير كايد الفسفوس

الأسير كايد الفسفوس "يقترب من الموت المفاجئ"

2021-11-13