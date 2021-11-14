مجموعة "قلب البلد - الطيبة" تنطلق نحو تحسين الجسر على مدخل المدينة

باشرت مجموعة "قلب البلد - الطيبة"، وهي مجموعة طوعيّة ناشطة في مشروع "صناعة المكان" المُبادر إليه من قبل جمعية "تشرين" و"المركز العربي للتخطيط البديل" بمرافقة إعلامية من مركز "إعلام" بالعمل على تحسين منطقة الجسر في مدينة الطيبة، مُرّكزة على الجهة الشرقيّة، وهي الأكثر استعمالا للسكان، أمس السبت.

وشمل العمل الذي امتد على يومين، تنظيف المنطقة، وإزالة العوائق التي تحول دون استعمال السكان، وخصوصا الأطفال، للمنطقة وبث الحياة فيها من خلال رسومات فنيّة وجداريات حملت مضامين ورسائل تعزز الهوية العربية والفلسطينية للمكان.

وشارك العمل الذي جاء بتنسيق وتعاون من بلدية الطيبة، التي عملت على تجهيز المنطقة، الفنان محمد وليد، الذي عمل سوية مع المجموعة على الرسومات متوجًا إياه برسمة المرأة الفلسطينية الصامدة في وطنها. كما شارك الكشاف البلدي بفعالية "الضرب على العصي" التي أضفت أجواءً من المرح والعمل التشاركي بشكل منظم مع المتطوعين.

وحملت جدارية المرأة بملامحها الفلسطينية مقولة مهمة مفداها أنّ المرأة شريكة في بناء هذا المجتمع نحو تحقيق آماله وتطلعاته بالارتكاز على هويته العربية والفلسطينية.

ومما يذكر أنّ هذه الخطوة الأولى نحو تحسين حيز الجسر الذي يستعمله الطلاب والسكان يوميًا، إذ سيلحق ذلك إضافات أخرى، بدعم من أصحاب ومحال في الطيبة، والتي ساهمت إلى حد كبير في الخطوة الأولى للمشروع.

تجدر الإشارة إلى أنّ مشروع "صناعة المكان" عامةً، ينفذ في 4 بلدات وهي الطيرة، والناصرة، والطيبة، وعكا، بتمويل ودعم من مؤسسة التعاون، وتحسين منطقة الجسر في الطيبة تحديدًا بدعم من صندوق "روزا لوكسمبورغ" أيضًا. ويهدف المشروع إلى تسليط الضوء على الحيز العربي الفلسطيني وإعادة بلورته وتشكليه وتحسينه بشكل يعزز هوية السكان وانتمائهم.