"نقف إلى جانبك؛ فصمتك ليس الحل!": حملة لمناهضة العنف ضد النساء

أطلقت المؤسسات القيّمة على مشروع "حماية الأسرة" بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، حملة خاصة تحت عنوان "نقف إلى جانبك، صمتك ليس الحل!"، قُدمت من خلالها معلومات للنساء عموما، وفي النقب خصوصا، عن كيفية تشخيص علامات وحالات العنف سيما الأسريّ.

وركزت الحملة التي اعتمدت على معلومات صدرت في دليل خاص سابقًا، على تشخيص الأضواء الحمراء التي من خلالها نستطيع التعرّف على العنف، ما يعني أنّ سلوكيات الشخص الموجود في علاقة تؤثر سلبًا على الشخص الآخر، وتقود لعلاقة غير صحية قد تنتهي بإيذاء الشخص الآخر.

جاء ذلك نظرًا للمعطيات التي تشير إلى أنّ المرأة العربية في النقب سجلت أعلى معدل من العنف الأسري الصامت، إذ تشير أبحاث إلى أنّ النساء العربيات لا يقدمن شكاوى حيال عنف تعرضن له! علمًا أنّه منذ مطلع العام الحالي 2021 وحتى تشرين الثاني/ نوفمبر، قتلت 12 امرأة.

وشددت الحملة على ضرورة "كسر الصمت" القائم لدى النساء أملا في محاربة ظاهرة العنف بشكل عام، وضد النساء بشكل خاص، الظاهرة التي أودت حتى اليوم بحياة 95 مواطنًا.

يشار إلى أنّ مشروع "حماية الأسرة"، انطلق مطلع العام الحاليّ، ويهدف إلى العمل على تعزيز الوعي للمرأة العربية في النقب في مجال الحماية الشخصيّة والأسرية. ويأتي المشروع بالتعاون مع جمعية "آذار" وايضًا مركز "إعلام"، حيث يقوم الطرفان بتقديم خدمات إسناد ومساعدة في مجال العمل الجماهيري والاستشارة الجماهيرية وأيضًا في المجال الإعلامي، علمًا أنه ولمساندة المرأة هنالك حاجة إلى رفع الوعي المجتمعي عامةً لقضاياها وضرورة الالتفاف ومساعدتها.

ونفّذ المشروع حتى الآن عدة دورات للنساء في النقب، رُكِزّ من خلالها على تدابير حماية المرأة وشارك بها قرابة الـ40 امرأة عربيّة من النقب.

كما وضمن المشروع، الذي يأتي بدعمٍ من الاتحاد الأوروبي، جرى إصدار دليل حماية الأسرة الأول في النقب والهادف إلى تعزيز ورفع وعي مكانة المرأة العربية في النقب لحقوقها، خاصةً في مجال العنف الأسريّ والعنف عامةً.

ويقدّم الدليل معلومات للنساء العربيات في النقب عن العنف وأشكاله، كما والقوانين الإسرائيلية التي توفر للنساء الحماية من العنف. إلى ذلك، يشمل العناوين التي يمكن التوجه إليها حال تعرّضت المرأة للعنف، كما حقوقها وفق القانون سواءً في العمل أو الصحة.