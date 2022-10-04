التجمع الطلابي يفتتح معسكره العشرين

بمشاركة عشرات الطلاب والطالبات، افتتح التجمع الطلابي، اليوم الثلاثاء، معسكره الطلابي العشرين في بيت ساحور، بحضور النائب سامي أبو شحادة.

والنائب أبو شحادة هو ابن الحركة الطلابية ونشط في صفوفها، وساهم في تأسيس حركة "جفرا" في جامعة تل أبيب.

ويأتي هذا المعسكر الذي يقام منذ عشرين عامًا في ظل الهجمة التي يتعرض لها التجمع مع محاولات إسكات صوته وشطبه في لجنة الانتخابات المركزية.

وترسل المشاركة الحاشدة في المعسكر أنّ الطلاب العرب في الجامعات والكليات في مقدمة مشروع التجمّع الوطني الديمقراطي، وفي مقدمة ترسيخ هوية الجيل الفلسطيني الشاب والواعد أمام إسرائيل، التي تريده جيلًا مدجّنًا يفصل بين النجاح الفردي وبين الهم المجتمعي.

وتتوزّع أعمال المعسكر على ثلاثة أيام، تتخلّلها سلسلة من الأنشطة، على شكل مداخلات، ومحاضرات، وعروض أفلام وجولات تتطرّق لمجموعة من القضايا السياسية والاجتماعية التي تهمّ الطلاب الأكاديميين والجيل الشاب.