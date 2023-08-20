افتتاح السنة الدراسية 23-24: مليون وأربعمئة ألف طالب فلسطيني يدخلون المدارس

اشتية: "التعليم في فلسطين نوعي وإجباري ومجاني، وبداية العام الدراسي أهم من نهايته، لأنه بداية الصعود على سلم التعليم".

افتتح رئيس الوزراء محمد اشتيه، صباح اليوم الأحد، العام الدراسي الجديد 2023 - 2024، تحت شعار "حماية التعليم"، من مدرسة دير دبوان الثانوية الصناعية في مديرية رام الله والبيرة، بحضور محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ووزير التربية والتعليم مروان عورتاني، وعدد من كادر الوزارة، ومن الشخصيات الرسمية.

وقال اشتية إن "التعليم في فلسطين نوعي وإجباري ومجاني، وبداية العام الدراسي أهم من نهايته، لأنه بداية الصعود على سلم التعليم".

وأضاف أن "هذه المدرسة متميزة لأنه أتى إليها طلبة من مختلف المحافظات، معربا عن تمنياته أن ينضم إليها طلبة من قطاع غزة، وأن يفتتح العام الدراسي القادم في القدس، وفلسطين محررة.

وقد انطلق، أمس السبت، العام الدراسي في أكثر من 60 مدرسة، في محافظات القدس، ورام الله والبيرة، وبيت لحم".

وكانت وزارة التربية والتعليم، قد أوضحت، في بيان، أن أكثر من مليون وأربعمئة ألف طالب يلتحقون بمقاعد الدراسة، من هؤلاء الطلبة 915 ألفا و327 طالبا في المدارس الحكومية، موزعين على ألفين و364 مدرسة، و342 ألفا و955 طالبا في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، موزعين على 384 مدرسة، و149 ألفا و870 طالبا في المدارس الخاصة، ويبلغ عددها 487 مدرسة.

وأشارت إلى أن عدد المعلمين الإجمالي بلغ 77 ألفا و234 معلما، موزعين على 54 ألفا و81 معلما في المدارس الحكومية، و12 ألفا و183 معلما في مدارس الوكالة، و10 آلاف و970 معلما في المدارس الخاصة.