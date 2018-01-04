منح نقاط استحقاق جامعية للأكاديميين الذين يخدمون بالاحتياط

تناقش اللجنة الوزارية للتشريع، يوم الأحد القادم، مشروع القانون الذي يدعمه وزير التربية والتعليم ورئيس "البيت اليهودي، نفتالي بينيت، والذي يقضي بمنح نقاط جامعية للأكاديميين الذين يخدمون بالاحتياط بالجيش الإسرائيلي.

ووفقا لمقترح مشروع القانون الذي يحظى بدعم كامل من قبل وزير التربية والتعليم، فإن الطلاب والطالبات في الجامعات والكليات الذين يخدمون 10 أيام في السنة سيحصلون على نقطتين أكاديميتين بدلا من الاشتراك بدورة المشاركة الجماهيرية والمجتمعية، حيث من المتوقع أن تصادق اللجنة الوزارية للتشريع على مشروع القانون ليعرض على الكنيست للتصويت.

ويدعم الاقتراح الذي قدمه وبادر إلى مشروع القانون، عضو الكنيست من حزب "كولانو" ميراف بن آري، ويحظى القانون بدعم وزير التعليم بينيت، الذي بموجبه ستعترف كل مؤسسة أكاديمية بالخدمة الاحتياطية بالجيش لمدة 10 أيام في السنة.

وفي الأسبوع الماضي، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بقرار صادر عن مجلس التعليم العالي، بمنح تسهيلات للطلاب والطالبات بالجامعات والكليات، وينص القرار على أن الطلاب الذين هم آباء وأزواج لشبان يخدمون بالاحتياط بالجيش، سيكون بإمكانهم وبعد الدراسة في الصباح ترك مقاعد الدراسة الأكاديمية في وقت مبكر لرعاية الأطفال.

ويحق للطلاب التغيب عن أول ساعتين من الدراسة في المؤسسات الأكاديمية والجامعية، والانتهاء من اليوم الدراسي في الساعة 15:00. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم منح الطلاب تأجيل الدورات الأكاديمية، ومنحهم تاريخ إضافي للامتحانات، وتأجيل تقديم المهام والوظائف الجامعية. وتشمل التسهيلات الطلاب والطالبات ممن لديهم أطفال دون سن 13 عاما.