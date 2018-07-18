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التاريخ الاجتماعي لغزة... جديد مؤسسة الدراسات الفلسطينية

تاريخ النشر: 18/07/2018 - 18:27

التاريخ الاجتماعي لغزة... جديد مؤسسة الدراسات الفلسطينية
خان يونس عام 1917
عرب ٤٨
تحرير: خالد السيد

أصدرت مؤسسة الدراسات الفلسطينية في بيروت، مؤخراً، كتابًا جديداً بعنوان "غزة: التاريخ الاجتماعي تحت الاستعمار البريطاني، 1917 – 1948"، وهو الكتاب السابع ضمن "سلسلة المدن الفلسطينية"، ومن تأليف أباهر السقا.

وقالت المؤسسة إن هذا الكتاب "يقدم التاريخ الاجتماعي لمدينة غزة إبان الاستعمار البريطاني حتى نكبة 1948، فيهتم بتقديم قراءة جديدة من منظور سوسيولوجي لم يتم التطرق إليه في دراسة تاريخ مدينة غزة الاجتماعي. ويعرض التركيبة السوسيواقتصادية والسياسية للمدينة وسكانها وعائلاتها، ويشرح آليات صناعة الوجاهة الاجتماعية، عبر تتبع سوسيوتاريخي".

وأشارت المؤسسة إلى أن الكتاب "يتناول عمليات تحديث المدينة أو عصرنتها والعلاقات المعقدة بين سياسات الأهالي من جهة، وسياسات المستعمر البريطاني من جهة أُخرى، وأثر ذلك في عمليات التحضير وإدارة الفراغات والأحياز العامة وشكل العمارة والخدمات. ويقرأ التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها والتغيرات الحضرية الاجتماعية المرتبطة بخدمات المياه والإنارة وإقامة منشآت المدينة ومرافقها ووسائل النقل وميناء المدينة ومطارها ومحطة القطارات".

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وأضافت أن الكتاب "يسعى لتمحيص أشكال التحديث المدينية، وكذلك عرض البني الاقتصادية للمدينة وحرفها وصناعاتها وأسواقها ومواردها وتجارتها. ويغوص الكتاب، إذاً، في تفصيلات الحياة اليومية والتعبيرات الاجتماعية والثقافية للأهالي ومؤسساتهم وطبيعة العلاقات الاجتماعية والأنماط الاستهلاكية على نحو غير مألوف، وأيضاً العلاقات بين العائلات والتشكيلات الحضرية بين مدينة غزة ومدن فلسطينية أُخرى".

ولفتت المؤسسة إلى أن السقا "أستاذ مشارك، في دائرة العلوم الاجتماعية والسلوكية في جامعة بيرزيت، حامل شهادة دكتوراه في علم الاجتماع من جامعة نانت- فرنسا. عمل محاضراً في جامعة نانت خلال الفترة 1998-2006، وأستاذاً زائراً في العديد من الجامعات الفرنسية من سنة 2009 إلى سنة 2017. وباحث مشارك في المعهد الفرنسي لدراسات الشرق الأدنى، وله العديد من الدراسات والمقالات العلمية".

 


#غزة
#تاريخ غزة
#الاستعمار البريطاني
#الانتداب
#أبهار السقة

من عرب 48

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