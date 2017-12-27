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هل تقلل مكملات فيتامين د والكالسيوم حقًا من مخاطر الكسور؟

تاريخ النشر: 27/12/2017 - 21:14

هل تقلل مكملات فيتامين د والكالسيوم حقًا من مخاطر الكسور؟
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

خلص بحث جديد إلى نتائج تؤكد أن كبار السن الذين يتناولون فيتامين د والكاليسوم ليسوا أقل عرضة للكسور من أقرانهم الذين لا يتناولون هذه المكملات.

وفحص الباحثون بيانات من 33 تجربة سابقة شملت أكثر من 51 ألف شخص أعمارهم 50 عاما أو أكثر يعيشون في منازلهم وليس في دور مسنين أو غيرها من المؤسسات. وخلصوا إلى أنه لا يوجد فارق بالنسبة لخطر التعرض للكسور مقارنة بالأشخاص الذين لا يتلقون أي علاج أو أدوية وهمية أو مكملات فيتامين د والكالسيوم.

وقال كبير الباحثين، جيا قوه تشاو، الباحث بقسم جراحة العظام بمستشفى تيانجين بالصين "حان الوقت للكف عن تناول مكملات الكالسيوم وفيتامين د لكبار السن".

وأضاف في رسالة بالبريد الإلكتروني أنه "ينبغي تغيير التوصيات... نعتقد أن تحسين نمط الحياة وممارسة ما يكفي من التمرينات الرياضية والتعرض لأشعة الشمس بالشكل الكافي وتعديل النظام الغذائي قد يكون أكثر أهمية من تناول هذه المكملات".

 

ملف خلص | القدس عاصمتنا

#فيتامين د
#الكالسيوم
#مخاطر الكسور

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