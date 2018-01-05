جهاز جديد للكشف عن السرطان في مراحله الأولى

طوّر علماء في الولايات المتحدة الأميركيّة، جهازًا لتحليل البول، يمكنه كشف إشارات الإصابة بالسرطان في الجسم، مما يمكن العلماء من اكتشاف المرض قبل انتشاره. ويعمل الجهاز، باستخدام دقائق أسلاك النانو.

وقال الباحثون، ثمة اتصال بين الخلايا من خلال الحويصلات، والتي يطلق عليها "إي في"، على شكل خلية، يمكنها التنقل داخل الجسم لنقل المعلومات للخلايا الأخرى.

واستنادًا إلى هذا الابتكار، طور العلماء جهازًا، يتمكن من التقاط الـ"إي في" لتشخيص الإصابة بمرض السرطان.

والآن تمكن العلماء من وضع تحليل خاص للبول تسمح نتائجه بتشخيص الإصابة بالسرطان وعلاجه وهو في بدايته.

واختبر العلماء هذه الطريقة، حيث وجدوا أنّ النتائج كانت إيجابيّة.

وقال مشاركون في البحث، إنّه للتوصل إلى نتيجة عالية الدقة، يحتاج الجهاز إلى مللتر واحد من البول.