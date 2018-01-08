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زامبيا تحذر مواطنيها بعد انتشار وباء "الكوليرا"

تاريخ النشر: 08/01/2018 - 09:20

زامبيا تحذر مواطنيها بعد انتشار وباء "الكوليرا"
(توضيحية)
عرب ٤٨ / رويترز
تحرير : نايف صباح

أعلنت أمس الأحد الحكومة في زامبيا، أنها حظرت التجول في حي فقير في العاصمة لوساكا بعد انتشار وباء الكوليرا الذي قتل 58 شخصا في مختلف أنحاء البلاد منذ  أيلول/سبتمبر الماضي .

وقال وزير الصحة تشيتالو تشيلوفيا للصحفيين، إن حظر التجول في حي "كانياما" كثيف السكان ذي الأكواخ ذات الأسقف المعدنية سيبدأ يوم الأحد ويستمر من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحا.

والمدينة يقطنها 370 ألف نسمة.

ومنعت السلطات أي تجول للباعة والتجمعات العامة في لوساكا، لوقف انتشار الكوليرا، لكن سكان كانياما تحدوا هذه الأوامر في المساء بعد رحيل أفراد الشرطة الذين نشروا لتنظيف الشوارع.

وقال الوزير "كانياما سجلت أعلى عدد في الوفيات بسبب عدم الالتزام بالإجراءات اللازمة".

وارتبط انتشار الكوليرا في بادئ الأمر بتلوث المياه في الآبار الضحلة، لكن التحقيقات أشارت إلى أن الطعام الملوث هو السبب الرئيسي.

وأغلقت زامبيا الأسبوع الماضي ثلاثة أفرع لسلسلة مطاعم هانجري لايون الجنوب أفريقية، بعد أن أظهر فحص للطعام هناك احتوائه على نوع البكتيريا المسبب للكوليرا.

وأصدر الرئيس ادجر لونجو يوم 30 كانون الأول/ديسمبر توجيهات للجيش بالمساعدة في مكافحة انتشار المرض.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا


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