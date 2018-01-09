طاعون الخنازير يثير مخاوف المزارعين الألمان

بدأت مخاوف المزارعين الألمان تزداد بسبب انتشار مرض "طاعون الخنازير الأفريقي" في شرق أوروبا.

وقال رئيس اتحاد نقابات المزارعين الألمان، بيرنهارد كروسكين، لصحيفة "زود دويشته تسايتونغ" الألمانية، أمس الاثنين، إن "المرض يقترب" من ألمانيا.

وبدأ المرض في الانتشار منذ عدة سنوات، بدءا من روسيا وانتقل منها إلى دول البلطيق باتجاه غرب أوروبا ولا يعد معديا للبشر، لكن تبعات انتشار المرض قد تكون كبيرة على ألمانيا، نقلا عن كروسكين الذي أضاف أن ألمانيا قد تتعرض لـ"سيناريو اقتصادي كارثي" في حالة وصول المرض إلى البلد. وقد تتوقف الدول المستوردة للحم الخنازير عن استيراده، وقد تنخفض أسعار لحم الخنزير في ألمانيا إلى مستويات عالية.

وتوقع كروسكين أن يخسر قطاع الزراعة في ألمانيا 2 إلى ثلاثة مليارات يورو سنويا، وإذا حسب المرء الأضرار الإضافية الناتجة عن محاربة المرض وتلك التي تشمل قطاع التغذية بصوة عامة، قد تصل الخسائر إلى أكثر من عشرة مليارات يورو سنويا.

وذكرت المجلة أنه لا توجد لغاية الآن أية تلقحيات ضد المرض، ولا توجد أيضا أدوية مضادة له. وإذا ثُبت إصابة حقل للخنازير بالمرض يترتب على ذلك قتل جميع الخنازير في الحقل.