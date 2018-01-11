"الكوليرا" يجتاح زامبيا والحكومة تحظر تجول المواطنين

أعلنت الحكومة في زامبيا صباح اليوم الخميس، أنها أغلقت المكاتب الرئيسية لإصدار جوازات السفر في العاصمة لوساكا، والتي عادة ما تكتظ بالناس في إطار إجراءات لمنع تفشي الكوليرا التي تجتاح البلاد.

ومنعت السلطات أيضا الباعة الجائلين والتجمعات العامة في لوساكا لوقف انتشار الكوليرا التي أودت بحياة 67 شخصا منذ أيلول/سبتمبر 62 منهم في العاصمة وحدها.

وقال وزير الشؤون الداخلية ستيفن كامبيونجو، إن إدارة الجوازات والجنسية في لوساكا ستظل مغلقة لحين إشعار آخر.

يذكر أن الحكومة في زامبيا، أعلنت الأحد الماضي حظر التجول في حي فقير موبوء بالكوليرا في لوساكا، ويستمر حظر التجول في حي كانياما المكتظ بالسكان من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحا.

وبدأت زامبيا الأسبوع الماضي حملة تطعيم ضد الكوليرا تستهدف الوصول إلى مليوني شخص مع ارتفاع عدد المصابين منذ بداية تفشي المرض إلى 2905 مصابًا.

وارتبط انتشار الكوليرا في بادئ الأمر بتلوث المياه في الآبار الضحلة، لكن التحقيقات أشارت إلى أن الطعام الملوث هو السبب الرئيسي.

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