فيروس يتسبب بنفوق 170 دولفينا في ريو دي جانيرو

قال علماء برازيليون، أمس الخميس، إن فيروسا يقف وراء نفوق نحو 170 دولفينا رماديا في أقل من شهرين في البلاد.

ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لفظت أمواج المحيط الأطلنطي تلك الدلافين على سواحل ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية المطلة على خليج "سيباتيبا".

وأفاد بيان صادر عن كلية علوم المحيطات في جامعة ريو دي جانيرو، أن فيروس "cetacean morbillivirus" هو السبب في حالات النفوق تلك، بحسب وكالة "أسوشييتد برس".

وأشار البيان إلى أن الفيروس المذكور يمكن أن يضر بالجهاز المناعي للثدييات البحرية.

ومن غير المعروف حتى الآن أسباب انتشار الفيروس.