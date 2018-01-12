  2. صحة
  3. صحة

فيروس يتسبب بنفوق 170 دولفينا في ريو دي جانيرو

تاريخ النشر: 12/01/2018 - 11:05

فيروس يتسبب بنفوق 170 دولفينا في ريو دي جانيرو
نفوق دولفين على شاطئ ولاية ريو دي جانيرو
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير : نايف صباح

قال علماء برازيليون، أمس الخميس، إن فيروسا يقف وراء نفوق نحو 170 دولفينا رماديا في أقل من شهرين في البلاد.

ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لفظت أمواج المحيط الأطلنطي تلك الدلافين على سواحل ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية المطلة على خليج "سيباتيبا".

وأفاد بيان صادر عن كلية علوم المحيطات في جامعة ريو دي جانيرو، أن فيروس "cetacean morbillivirus" هو السبب في حالات النفوق تلك، بحسب وكالة "أسوشييتد برس".

وأشار البيان إلى أن الفيروس المذكور يمكن أن يضر بالجهاز المناعي للثدييات البحرية.

ومن غير المعروف حتى الآن أسباب انتشار الفيروس.

 

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#البرازيل
#نفوق الدلافين
#ريو دي جانيرو

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ضغوطات العمل تزيد خطر الإصابة بالسكري
ضغوطات العمل تزيد خطر الإصابة بالسكري

2018-01-12

5 ‫أسئلة عن التطعيم للإنفلونزا‬... والطبيب المختص يجيب
5 ‫أسئلة عن التطعيم للإنفلونزا‬... والطبيب المختص يجيب

2018-01-12

"إنفلونزا الطيور" يدفع اليابان إلى إعدام 91 ألف دجاجة
"إنفلونزا الطيور" يدفع اليابان إلى إعدام 91 ألف دجاجة

2018-01-12

الأكثر قراءة

حالة الطقس: لطيف وارتفاع درجات الحرارة والأمطار ليلة الأحد

حالة الطقس: لطيف وارتفاع درجات الحرارة والأمطار ليلة الأحد

2018-01-11
شهيدان في غزة ونابلس برصاص الاحتلال

شهيدان في غزة ونابلس برصاص الاحتلال

2018-01-11
منخفضان جويان جديدان وأمطار وعواصف الأسبوع المقبل

منخفضان جويان جديدان وأمطار وعواصف الأسبوع المقبل

2018-01-11
خطة نتنياهو 2014: مناطق شمالي سيناء مقابل ضم المستوطنات

خطة نتنياهو 2014: مناطق شمالي سيناء مقابل ضم المستوطنات

2018-01-11
الاحتلال يعاقب ويحاصر عائلة التميمي

الاحتلال يعاقب ويحاصر عائلة التميمي

2018-01-11