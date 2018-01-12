"إنفلونزا الطيور" يدفع اليابان إلى إعدام 91 ألف دجاجة

أعلنت مقاطعة "كاجاوا" غرب اليابان، صباح اليوم الجمعة، أنها بدأت في إعدام 91 ألف دجاجة بعد اكتشاف سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور في إحدى مزارع المقاطعة.

وقالت الحكومة المحلية ووزارة الزراعة والغابات والمصايد في وقت متأخر أمس الخميس، إن الفحوص أكدت إصابة الدجاج في مزرعة بمنطقة بمدينة سانوكي في كاجاوا بسلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيدا سوجا، إن الحكومة عقدت اليوم الجمعة اجتماعا وزاريا لضمان بذل كل جهد ممكن لمنع انتشار المرض.

وكان آخر تفش للمرض في اليابان في آذار/مارس وتفيد تقديرات وزارة الزراعة، أنه تم إعدام 1.67 مليون دجاجة بسبب تفش لسلالة H 5 N 6 من فيروس إنفلونزا الطيور بين تشرين الثاني/نوفمبر 2016 وآذار/مارس 2017.

يذكر أن الحكومة قامت في حوالي 80 ألف دجاجة في مزرعة للدواجن بوسط اليابان في العام الماضي، بعد أن تفشى مرض انفلونزا الطيور.

ودفع حينها تفشي الفيروس الحكومة المحلية إلى تقييد نقل الدواجن والبيض داخل دائرة نصف قطرها 10 كيلومترات من المزرعة.