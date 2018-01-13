بريطانيا: رصد إصابات بإنفلونزا الطيور

قالت وزارة الزراعة البريطانية أمس الجمعة، إنها رصدت سلالة إنفلونزا الطيور "إتس5إن6"، في 17 طائرا بريا في ساوث دورست لأول مرة في البلاد هذا الشتاء.

وأضافت الوزارة أن الخطر على الصحة العامة والدواجن ما زال منخفضا.

وقالت الوزارة، إن السلالة الحالية مختلفة عن تلك التي أصابت أناسا في الصين العام الماضي.

ولقي نحو 300 شخص حتفهم بسلالة "إتش7إن9" في الصين من تشرين الأول/ أكتوبر 2016 إلى تشرين الثاني/ أكتوبر 2017.

قالت وزارة الزراعة البريطانية يوم الجمعة إنها رصدت سلالة إنفلونزا الطيور "إتس5إن6" في 17 طائرا بريا في ساوث دورست لأول مرة في البلاد هذا الشتاء.

وأضافت الوزارة أن الخطر على الصحة العامة والدواجن ما زال منخفضا.

وقالت الوزارة إن السلالة الحالية مختلفة عن تلك التي أصابت أناسا في الصين العام الماضي. ولقي نحو 300 شخص حتفهم بسلالة "إتش7إن9" في الصين من أكتوبر تشرين الأول 2016 إلى أكتوبر 2017.