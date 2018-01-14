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ماكنات القهوة: تجمع للجراثيم والبكتيريا

تاريخ النشر: 14/01/2018 - 23:44

ماكنات القهوة: تجمع للجراثيم والبكتيريا
عرب ٤٨
تحرير : نواف رضوان

تجمع ماكنات القهوة الكثير من الجراثيم والبكتيريا، خاصة في خراطيم المياه وفي فوهات خروج القهوة من الماكنة وفي خزان المياه، وهو ما تمكن طالب دراسات عليا ألماني من جامعة راين فال من إثباته.

وعثر الألماني يان شاغيس، أثناء إعداد بحث التخرج الخاص به للحصول على شهادة الماجستير في علوم الأغذية، على أغشية تحتوي على مستعمرات من البكتيريا في ماكنات القهوة وهي مستعمرات لا تتواجد إلا في مغاسل المياه فقط، كما نقل موقع "فوكوس" الألماني عن كاتب البحث.

ورغم عدم وجود إثباتات لغاية الآن على تسبب القهوة غير النظيفة بأمراض عند البشر، إلا أن خبراء الصحة يحذرون من تجاهل البكتيريا في آلات صنع القهوة.

و تبيّن لشاغين، أن كل أنواع الممرضات تتجمع في ثفل القهوة وفي كبسولات ماكينة القهوة المستهلكة. ويقول فريتس تيتجماير، رئيس مختبر علم الأحياء الدقيقة الغذائي في جامعة مونستر للعلوم التطبيقية في ألمانيا: "ثفل القهوة الرطب يساعد على نمو العفن".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#تجمع الجراثيم
#تلوث
#ماكنات القهوة

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