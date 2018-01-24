زامبيا: احتواء وباء الكوليرا بعد مقتل 78 شخصًا

أعلن وزير الصحة في زامبيا، أمس الثلاثاء، إن بلاده تقترب من احتواء وباء الكوليرا، الذي أودى بحياة 78 شخصًا و3600 مصاب منذ تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي.

وقال وزير الصحة، تشيتالو تشيلوفيا للصحفيين، إن عدد حالات الإصابة بالكوليرا المسجلة يوميا انخفض لأقل من ربع الحالات المسجلة قبل أسبوعين.

وأضاف "نواصل تسجيل انخفاض من 164 حالة في المتوسط يوميا إلى ما بين 25 و30 حالة يوميا. وفي الأربعة والعشرين ساعة الماضية كان لدينا 32 حالة".

وخففت زامبيا في 14 كانون الثاني/يناير قواعد كانت قد فرضتها ومنها غلق الأسواق والمدارس، التي جرى فرضها لاحتواء انتشار الكوليرا، في ظل انخفاض حالات الإصابة الجديدة بأكثر من النصف.

وقال الوزير إن الإجراءات المطبقة لاحتواء المرض تعمل بشكل جيد.

وأصدر الرئيس إدجار لونجو أمرا للجيش في الشهر الماضي لتطهير الأسواق وتنقية المصارف للمساعدة في مكافحة انتشار المرض.

وقال وزير الصحة يوم 20 كانون الثاني/يناير الجاري إن الحكومة قامت بتطعيم 1.3 مليون شخص ضد الكوليرا منهم نزلاء سجون مكتظة.

ومنعت السلطات أي تجول للباعة والتجمعات العامة في لوساكا، لوقف انتشار الكوليرا، لكن سكان كانياما تحدوا هذه الأوامر في المساء بعد رحيل أفراد الشرطة الذين نشروا لتنظيف الشوارع.

وقال الوزير "كانياما سجلت أعلى عدد في الوفيات بسبب عدم الالتزام بالإجراءات اللازمة".

وارتبط انتشار الكوليرا في بادئ الأمر بتلوث المياه في الآبار الضحلة، لكن التحقيقات أشارت إلى أن الطعام الملوث هو السبب الرئيسي.