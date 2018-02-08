دراسة: حب الشباب يزيد خطر الإصابة بمرض الاكتئاب!

كشفت دراسة حديثة، أجراها باحثون بجامعة "كالجاري" الكندية أن الأشخاص الذين يعانون من حب الشباب، يكونون أكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض الاكتئاب الشديد.

وفي الدراسة الجديدة، حاول الباحثون رصد تأثير حب الشباب على خطر الإصابة بالاكتئاب، ولجأ فريق البحث لتحليل بيانات واحد من أكبر قواعد بيانات السجلات الطبية الإلكترونية في العالم الموجودة في بريطانيا، حيث حلل الباحثون بيانات السجلات الطبية البريطانية في الفترة من العام 1986 حتّى العام 2012، لرصد الإصابات التي وقعت بالاكتئاب في بريطانيا.

واستنتج الباحثون أن خطر الإصابة بالاكتئاب الشديد كان أعلى خلال السنة الأولى من ظهور حب الشباب، حيث ارتفع خطر الاكتئاب الشديد بين هؤلاء بنسبة 63%، مقارنة بنفس الفئة العمرية التي لا تعاني من ظهور حب الشباب.

وأوضحت نتائج الدراسة أنه من الضروري والمهم، أن يراقب الأطباء أعراض تقلب المزاج لدى المرضى الذين يعانون من حب الشباب، وتقديم علاج سريع للاكتئاب أو طلب استشارة الطبيب النفسي عند الحاجة.

وقالت قائدة فريق البحث المسؤول عن الدراسة، إيزابيل فاليراند: "هذه الدراسة تبرز وجود صلة مهمة بين مرض الجلد والمرض العقلي"، مضيفة أن "الأشخاص الذين يعانون من ظهور حب الشباب، ينبغي أن تؤخذ المخاوف الكبيرة على صحتهم العقلية، على محمل الجد".

يُذكر أن منظمة الصحة العالمية، كشفت في أحدث تقاريرها، أن أكثر من 300 مليون شخص حول العالم يتعايشون حاليا مع الاكتئاب، مشيرة إلى أن معدلات الإصابة بهذا المرض، ارتفعت بأكثر من 18%، بين عامي 2005 و2015.