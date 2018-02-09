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بحة الصوت في الشتاء: الأسباب والعلاج

تاريخ النشر: 09/02/2018 - 22:45

بحة الصوت في الشتاء: الأسباب والعلاج
صورة توضيحية
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : رامي حيدر

تعتبر بحة الصوت خلال فصل الشتاء من أكثر الأعراض الشائعة التي تصيب الالبشر، لا سيما في المناطق شديدة البرودة، فما السبب في ذلك؟ وكيف يمكن مواجهتها؟

وقالت اختصاصية التخاطب، زابينا فالكنر، إن بحة ‫الصوت في الشتاء ترجع في الأغلب إلى اختلاف درجات الحرارة الناجم عن ‫الهواء البارد في الخارج وهواء المدفأة الجاف في الداخل، مما يتسبب في ‫جفاف الغشاء المخاطي للفم والحلق.

‫ويمكن مواجهة ذلك باستخدام مرطبات الهواء، كتعليق مناشف رطبة أو وضع ‫أوعية بها ماء في الغرفة، كما ينبغي ترطيب الغشاء المخاطي للفم من خلال ‫شرب السوائل بكثرة بمعدل لا يقل عن لترين إلى ثلاثة لترات.

‫كما ينبغي التنفس من الأنف وليس من الفم أثناء الوجود بالخارج، كي تتم ‫فلترة الهواء وتنظيفه وتدفئته أيضا، بالإضافة إلى ارتداء شال حول العنق ‫لضمان سريان الدم بشكل جيد في منطقة الحلق وتجنب الشد.

‫ومن المهم أيضا "إحماء" عضلات الحنجرة والأحبال الصوتية، مثلا من خلال "الدندنة" مع أغنية في المذياع.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#بحة الصوت
#شتاء
#دفء

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