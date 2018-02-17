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مسؤولون أميركيون يحذرون من الإنفلونزا ويدعون لتلقي التطعيم

تاريخ النشر: 17/02/2018 - 08:52

مسؤولون أميركيون يحذرون من الإنفلونزا ويدعون لتلقي التطعيم
(أ. ب)
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

توقع مسؤولون أميركيون بالقطاع الصّحي، أن يستمر موسم الإنفلونزا الحالي لأسابيع.

وأوضح المسؤولون الأميركيون، أن احتمال إصابة البالغين الذين يتلقون تطعيما ضد الإنفلونزا، يقل بنسبة 36 في المئة بينما النسبة مرتفعة بين الأطفال وتصل إلى 59 في المئة.

وطالب أحد المسؤولين من الناس في تصريحات صحفية، تلقي التطعيم، مشيرا إلى أهمية ذلك، حيث قال: "إن على من لم يتلق التطعيم، الحصول عليه على الرغم من مرور وقت كبير على بدء الموسم، لأن بعض الوقاية أفضل من عدمها"

وبيّنت القائمة بأعمال مدير المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، آن شوكيت، أن 63 طفلا بالولايات المتحدة توفوا بسبب الإنفلونزا هذا الموسم، مشيرة إلى أن ثلاثة أرباعهم لم يلقحوا ضد المرض.

وأضافت "ما زال موسم الإنفلونزا الحالي عنيفا وينطوي على تحد كبير في ظل ارتفاع معدلات التردد على الأطباء بسبب وارتفاع معدلات النقل إلى المستشفيات، فإن كل الدلائل تشير إلى أن نشاط الإنفلونزا عال، ويرجح أن يستمر ذلك لعدة أسابيع قادمة".

وأوضحت شوكيت أن معدل ظهور أعراض الإنفلونزا يقترب من ذلك الذي شهده عام 2009 حين انتشر فيروس "إتش1إن1"، وقالت إن تلقي التطعيم يعني الفرق بين الإصابة بأعراض بسيطة والإقامة في المستشفى خاصة بين الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل الأطفال والمسنين.

يُذكرُ أن مسؤولين عن قطاع الصحة في أميركا، قالوا في كانون الأول، إن ما يصل إلى 646 ألف شخص يفقدون حياتهم على مستوى العالم بسبب الإنفلونزا الموسمية كل عام.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الإنفلونزا
#التطعيم
#أميركا
#الإنفلونزا الموسمية

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