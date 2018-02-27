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الصين: تحذير باللونين الأصفر والبرتقالي لارتفاع معدل تلوث الهواء

تاريخ النشر: 27/02/2018 - 10:13

الصين: تحذير باللونين الأصفر والبرتقالي لارتفاع معدل تلوث الهواء
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير : نواف رضوان

أصدرت السلطات الصينية، صباح اليوم الثلاثاء، تحذيرا باللون الأصفر في العاصمة بكين، وبالبرتقالي في المناطق الجنوبية والشرقية من البلاد، بسبب ارتفاع معدل تلوث الهواء.

وبحسب مركز الأرصاد الصيني، فإنّ التحذير جاء بعد بدء ارتفاع معدل تلوث الهواء في الأماكن المذكورة، بعد منتصف ليلة أمس.

وتوقع المركز أن يرتفع معدل تلوث الهواء في بكين، والمناطق الجنوبية والشرقية للبلاد، بشكل أكبر، خلال الساعات القادمة، ويستمر تأثيره حتّى غدٍ الأربعاء.

وحذّر المركز من احتمال تدني مسافة الرؤية في المناطق المذكورة إلى أقل من 200 متر.

تجدرالإشارة أن نظام التحذير بشأن التلوث في الصين، مكون من 4 مراحل، هي: الأزرق، والأصفر، والبرتقالي، والأحمر.

وتشير الإحصاءات الرسمية في الصين التي تعد أكبر دول العالم من حيث عدد السكان، إلى وفاة مليون و600 شخصاً سنوياً جراء الأمراض الناجمة عن تلوث الهواء الكثيف.

ملف خاص | القدس عاصمتنا


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