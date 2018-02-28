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ارتفاع عدد ضحايا مرض الخُناق في اليمن

تاريخ النشر: 28/02/2018 - 13:16

ارتفاع عدد ضحايا مرض الخُناق في اليمن
صورة أرشيفية (العربي الجديد)
عرب ٤٨/ الأناضول
تحرير : خالد السيد

ارتفعت حالات الوفاة جراء مرض الدفتيريا في اليمن، إلى 72 حالة، وهو مرض ينتقل إلى جسم الإنسان عن طريق جرثومة اسمها " الوتدية الخناقية"، وهو مرض يصيب الجهاز التنفسي العلوي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، عن أنّ حالات المرض المسجلة منذ آب/أغسطس العام الماضي، قد وصلت 1193 حالة، وهي موزعة على 20 محافظة من أصل 23 محافظة في اليمن، وعلى 171 مديرية من أصل 333.

ولفت تقرير المنظمة الدولية إلى أن محافظتي إب والحديدة، هما أكثر المحافظات اليمنية التي انتشر فيها المرض.

وقبل أكثر من أسبوع، أعلنت المنظمة ذاتها تسجيل 66 حالة وفاة، و1100 حالة إصابة بالمرض ذاته.

اليمنيون يُصارعون الملاريا وحمّى الضنك
كثيرة هي الأمراض التي يُصارعها اليمنيون منذ بدء الحرب في أيلول عام 2014، لا سيّما في المناطق التي ترتفع فيها نسب الفقر، ولا تتوفّر فيها مراكز صحية. مؤخّرا، زاد عدد المصابين بالملاريا وحمى الضنك في بعض المحافظات اليمنية الشمالية
 

ويتزامن انتشار هذا المرض في اليمن، مع تفشي وباء الكوليرا، منذ أواخر نيسان/ أبريل 2017، الذي أسفر عن وفاة أكثر من ألفين و200 حالة، فيما تجاوزت الحالات التي يشتبه إصابتها بالمرض مليون حالة، وفق تقارير سابقة للصحة العالمية.

ومنذ نحو 3 أعوام، تشهد اليمن حربًا عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة "الحوثي" من جهة أخرى.

وخلفت هذه الحرب أوضاعًا إنسانية وصحية صعبة، أدّت إلى تفشي الأوبئة وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية في البلاد التي تعد من أفقر دول العالم.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#اليمن
#الخناق
#الدفتيريا

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