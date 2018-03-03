أظهرت دراسة سويدية أجراها باحثون بجامعة أوميو السويدية، ونشروا نتائجها، في العدد الصادر أمس الجمعة، من دورية الجمعية الأميركية لتقدّم العلوم، أن مكملات الحديد، يمكن أن تقي الأطفال الذين كانوا منخفضي الوزن عند الولادة، من المشاكل الصحية وأبرزها أمراض القلب والأوعية الدموية.

وتابع الباحثون للوصول إلى نتائج الدراسة، 285 طفلا كان وزنهم عند الولادة بين 2 إلى 2.5 كيلوجراما، بالإضافة إلى 95 طفلا كانت أوزانهم طبيعية عند الولادة.

ورصد الباحثون نتائج اختبارات ضغط الدم وسكر الدم والدهون، لدى المجموعتين، بالإضافة إلى إجراء اختبارات للذكاء.

وأوضح الباحثون أن الأطفال الذين كان وزنهم أقل من 2.5 كيلوجراما عند الولادة يواجهون عادة مشاكل صحية أبرزها الصعوبات المعرفية وكذلك زيادة خطر الإصابة بأمراض السكري والقلب والأوعية الدموية في وقت لاحق من حياتهم.



ووجد الفريق أن منخفضي الوزن عند الولادة كانوا أكثر عرضة لانخفاض وزنهم في سن السابعة، وظهرت لديهم علامات مبكرة على اضطرابات في سكر الدم، ما يعرضهم في المستقبل لخطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية عند الكبر.



وأثبتت الدراسة أيضًا أن الأطفال الرضع منخفضي الوزن الذين تلقوا مكملات الحديد في وقت مبكر من ولادتهم، كانوا أقل عرضة للإصابة بضغط الدم، ما وفر لهم حماية من خطر أمراض القلب والأوعية الدموية، بالمقارنة مع أقرانهم الذين لم يتلقوا تلك المكملات.



وقالت قائدة فريق البحث، الدكتورة جوزفين ستارنبرج: "كانت النتائج مثيرة للدهشة، حيث أن الأطفال منخفضي الوزن عند الولادة الذين تلقوا مكملات الحديد في وقت مبكر، كانوا أقل عرضة لارتفاع ضغط الدم في سن المدرسة بصورة لم يسبق لها مثيل من قبل"، مضيفة: "تمثل النتائج وسيلة حماية جزئية ضد أمراض القلب والأوعية الدموية، بالنسبة للأطفال منخفضي الوزن عند الولادة".









