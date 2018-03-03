  2. صحة
  3. صحة

مكملات الحديد مفيدة لصحة المواليد منخفضي الوزن

تاريخ النشر: 03/03/2018 - 14:58

مكملات الحديد مفيدة لصحة المواليد منخفضي الوزن
(توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

أظهرت دراسة سويدية أجراها باحثون بجامعة أوميو السويدية، ونشروا نتائجها، في العدد الصادر أمس الجمعة، من دورية الجمعية الأميركية لتقدّم العلوم، أن مكملات الحديد، يمكن أن تقي الأطفال الذين كانوا منخفضي الوزن عند الولادة، من المشاكل الصحية وأبرزها أمراض القلب والأوعية الدموية.

وتابع الباحثون للوصول إلى نتائج الدراسة، 285 طفلا كان وزنهم عند الولادة بين 2 إلى 2.5 كيلوجراما، بالإضافة إلى 95 طفلا كانت أوزانهم طبيعية عند الولادة.

ورصد الباحثون نتائج اختبارات ضغط الدم وسكر الدم والدهون، لدى المجموعتين، بالإضافة إلى إجراء اختبارات للذكاء.

وأوضح الباحثون أن الأطفال الذين كان وزنهم أقل من 2.5 كيلوجراما عند الولادة يواجهون عادة مشاكل صحية أبرزها الصعوبات المعرفية وكذلك زيادة خطر الإصابة بأمراض السكري والقلب والأوعية الدموية في وقت لاحق من حياتهم.

ووجد الفريق أن منخفضي الوزن عند الولادة كانوا أكثر عرضة لانخفاض وزنهم في سن السابعة، وظهرت لديهم علامات مبكرة على اضطرابات في سكر الدم، ما يعرضهم في المستقبل لخطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية عند الكبر.

وأثبتت الدراسة أيضًا أن الأطفال الرضع منخفضي الوزن الذين تلقوا مكملات الحديد في وقت مبكر من ولادتهم، كانوا أقل عرضة للإصابة بضغط الدم، ما وفر لهم حماية من خطر أمراض القلب والأوعية الدموية، بالمقارنة مع أقرانهم الذين لم يتلقوا تلك المكملات.

وقالت قائدة فريق البحث، الدكتورة جوزفين ستارنبرج: "كانت النتائج مثيرة للدهشة، حيث أن الأطفال منخفضي الوزن عند الولادة الذين تلقوا مكملات الحديد في وقت مبكر، كانوا أقل عرضة لارتفاع ضغط الدم في سن المدرسة بصورة لم يسبق لها مثيل من قبل"، مضيفة: "تمثل النتائج وسيلة حماية جزئية ضد أمراض القلب والأوعية الدموية، بالنسبة للأطفال منخفضي الوزن عند الولادة".





 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#مكملات الحديد
#دراسة
#الوزن عند الولادة

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

دراسة: قرص أسبرين ينقذ حياة مرضى السكري والقلب
دراسة: قرص أسبرين ينقذ حياة مرضى السكري والقلب

2018-03-01

السجائر الإلكترونية قد تزيد مخاطر الإصابة بالالتهاب الرئوي
السجائر الإلكترونية قد تزيد مخاطر الإصابة بالالتهاب الرئوي

2018-03-01

هل يمكن أن يعيش الإنسان حياة أطول وأفضل؟
هل يمكن أن يعيش الإنسان حياة أطول وأفضل؟

2018-02-28

الأكثر قراءة

توثيق: الاحتلال يستهدف زوجين فلسطينيين وطفلهما الرضيع بقنبلة غاز

توثيق: الاحتلال يستهدف زوجين فلسطينيين وطفلهما الرضيع بقنبلة غاز

2018-03-02
أوامر عسكرية بالاعتداء على صحفيين فلسطينيين والنتيجة

أوامر عسكرية بالاعتداء على صحفيين فلسطينيين والنتيجة "توبيخ وترقية"

2018-03-02
حالة الطقس: صاف وارتفاع في درجات الحرارة

حالة الطقس: صاف وارتفاع في درجات الحرارة

2018-03-02

"سَبِّحْ بحمد الهيئة": إنزال شيخ بالقوة عن المنبر بالسعودية

2018-03-02
القدس: دمية جندي إسرائيلي مشنوق في

القدس: دمية جندي إسرائيلي مشنوق في "مئة شعاريم"

2018-03-02