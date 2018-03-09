قالت مصادر حكومية يمنية، أمس الخميس، إن ثلاثة أطفال توفوا في محافظة البيضاء، وسط البلاد، جراء إصابتهم بمرض الحصبة، في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، بنسختها التابعة للحكومة، عن مصدر محلي، أن الوفيات الثلاث في مديريتي "الزاهر" و"ذي ناعم"، وأن وفاتهم جاء بعد تفشي الوباء في المديريتين.

ويعاني اليمن من أوضاع إنسانية وصحية متفاقمة، تفشت معها الأمراض والأوبئة في السنوات الأخيرة، وأبرزها الكوليرا والدفتيريا، اللذان حصدا أرواح المئات من اليمنيين منذ أقل من عام، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من الإصابات.

وسبق أن أشارت منظمة اليونيسف، في عام 2016، إلى أن مرض الحصبة عاد للظهور في بعض المناطق اليمنية، ووصفت المرض بأنه أحد أمراض الطفولة القاتلة.

ومرض الحصبة، التهاب في المسالك الهوائية التنفسية يسبّبه فيروس معدٍ جدا.

من بين الأعراض التي ترافق مرض الحصبة: السعال، الزكام، تهيّج العينين واحمرارهما، أوجاع في الحلق، ارتفاع درجة الحرارة وطفح بشكل بقع حمراء تظهر على الجلد.

قد يكون داء الحصبة خطيرا جدا إلى درجة إنه قد يسبب الموت لدى الأطفال الصغار جدا. وتشير التقديرات إلى إن نحو 30 - 40 مليون حالة من مرض الحصبة تحدث سنويا في مختلف أنحاء العالم، ونحو مليون شخص يموتون بسببه سنويا.