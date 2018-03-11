تلقي العاملين بمجال الرعاية الصحية لقاحات الإنفلونزا يُفيد المرضى

أوضحت دراسة أميركية حديثة، مدى أهمية تلقي العاملين في مجال الرعاية الصحية، مثل الأطباء وطواقم التمريض، لقاحات الإنفلونزا الموسمية، للحد من تغيبهم عن العمل بسبب المرض، وتحسين صحة المرضى.

وركزت الدراسة على رصد تأثير تلقي مقدمي الرعاية الصحية التطعيم الإلزامي ضد الإنفلونزا، على جودة الرعاية الصحية وتحسين حياة المرضى، حيث تقدم أغلبية المؤسسات الصحية في الولايات المتحدة تطعيمات إلزامية مجانية لمقدمي الرعاية الصحية ضد الإنفلونزا.

ودرس الباحثون آثار تلقى التطعيم في 3 مواسم منفصلة للإنفلونزا في 3 مؤسسات ملتزمة بسياسات التطعيم الإلزامي للعاملين، بالإضافة إلى 4 مؤسسات تقدم تطعيمًا اختياريًا للعاملين بها.

وبلغ عدد الأفراد الذين أُجريت الدراسة عليهم في تلك المؤسسات الصحية، أكثر من 4000 عامل في مجال الرعاية الصحية.

ووجد الباحثون، أن المؤسسات التي التزمت بتقديم لقاح الإنفلونزا للعاملين بها، انخفض لديها وفيات المرضى المرتبطة بالإنفلونزا بنسبة 30%، كما انخفض لديها معدل تغيب العاملين عن العمل بسبب الإنفلونزا بنسبة 6%.

وقالت قائدة فريق البحث، الدكتورة تريش بيرل: "تشير الدراسات أن ارتفاع معدلات التطعيم بين العاملين في مجال الرعاية الصحية يقلل من وفيات المرضى والرعاية الصحية المرتبطة بالانفلونزا في بعض الأماكن".

وأضافت "يمكن أن يشكل تغيب العاملين تهديدًا خطيرًا لمدى قدرة المستشفى على التحكم في زيادة عدد المرضى خلال تفشي الانفلونزا، وتوضح دراستنا أن سياسات التطعيم الإجبارية تساعد في الحفاظ على مستويات أفضل من العاملين لمواجهة تلك الزيادة".

وتستهدف السلطات الصحية في الولايات المتحدة تحقيق نسبة تطعيم إلزامية ضد الإنفلونزا تصل إلى 90٪ بين العاملين في مجال الرعاية الصحية بحلول عام 2020.

ومع وجود سلالات كثيرة ومختلفة من فيروسات الإنفلونزا التي تصيب كلا من البشر، يمكن الوقاية المسبقة من فيروس الإنفلونزا الموسمية من خلال الحصول على لقاحات تقوية المناعة، التي تقي من الإصابة بالسلالات المحتملة للفيروس.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن الإنفلونزا الموسمية تتسبب في 3 إلى 5 ملايين حالة إصابة خطيرة كل عام حول العالم، وما يتجاوز نصف مليون حالة وفاة، علاوة على الآثار الاقتصادية الضخمة.

وتختلف سياسات التطعيم من بلد لآخر، لكن غالبا ما يوصى بتطعيم من هم أكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا مثل الحوامل وكبار السن، ويؤخذ التطعيم في العادة قبل بدء موسم الشتاء.