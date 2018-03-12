ارتفاع وفيات الدفتيريا في اليمن إلى 73 حالة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، ارتفاع الوفيات جراء مرض الدفتيريا في اليمن، إلى 73 حالة، منذ آب 2017.

وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في تقرير، أنه تم تسجيل هذه الحالات في 20 محافظة من أصل 23، وفي 176 مديرية من أصل 333، حتى 10 آذار الجاري.

وأفاد تقرير المنظمة أنه "تم تسجيل 1294 حالة إصابة بهذا المرض في تلك المحافظات".

ولفت التقرير إلى أن محافظتي إب في الوسط، والحديدة في الغرب، هما أكثر المحافظات التي انتشر فيها المرض.

وقبل أقل من أسبوعين، أعلنت المنظمة ذاتها تسجيل 72 حالة وفاة، و1193 إصابة بالمرض ذاته.

ويظهر تقرير اليوم، تسجيل حالة وفاة واحدة، وأكثر من مئة إصابة، في أقل من أسبوعين.

وأطلقت وزارة الصحة اليمنية، السبت الماضي، حملة واسعة من أجل التطعيم ضد مرض الدفتيريا، في محاولة لتفادي انتشار متزايد للمرض، تستهدف أكثر من 2.6 مليون طفل.

وينتقل مرض "الدفتيريا" عبر جرثومة تدعى "الوتدية الخناقية"، ويصيب بشكل أساسي الفم والعينين والأنف، وأحيانًا الجلد، وتمتد فترة حضانة المرض من يومين إلى 6 أيام.

ويتزامن انتشار هذا المرض في اليمن، مع تفشي وباء الكوليرا، منذ أواخر نيسان 2017، الذي أسفر عن وفاة أكثر من ألفين و200 حالة، فيما تجاوزت الحالات التي يشتبه إصابتها بالمرض مليون حالة، وفق تقارير سابقة للصحة العالمية.

ومنذ نحو 3 أعوام، تشهد اليمن حربًا عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة "الحوثي" من جهة أخرى.

وخلفت هذه الحرب أوضاعًا إنسانية وصحية صعبة، أدّت إلى تفشي الأوبئة وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية في البلاد التي تعد من أفقر دول العالم.