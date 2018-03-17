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سم الأفعى المجلجلة قد يُصبح بديلا للمضادات الحيوية

تاريخ النشر: 17/03/2018 - 09:12

سم الأفعى المجلجلة قد يُصبح بديلا للمضادات الحيوية
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

أظهرت دراسة حديثة أعدها باحثون في جامعة أسترالية، أن سم الأفعى المجلجلة قد يصبح بديلا طبيا طبيعيا محتملا للمضادات الحيوية المثيرة للجدل، في المستقبل.

ونقل موقع "ديلي ميل" البريطاني، عن سونيا تروييرا، الباحثة المشاركة في الدراسة، قولها إن "تطوير المضادات الحيوية من المادة السامة، سيجري بعد إدخال تعديلات تجعله ناجعاً في مكافحة الأمراض".

وكشف الباحثون من جامعة "كوين سلاند" الأسترالية، أن الحيوانات قد تساعد بالفعل على إيجاد حل لأزمة المضادات الحيوية التي أضحت عرضة لمقاومة الأمراض.

وشرح الباحثون في دراستهم المنشورة بمجلة "جورنال أوف بيولوجيكال شميستري"، كيف يمكن لسم الأفعى أن يتحول إلى دواء، دون أن يلحق ضررا بالخلايا السليمة في جسم الإنسان.

ويستطيع سم الأفعى أن يقضي بشكل فعال على البكتيريا، فيما يستعصي الأمر بشكل كبير على بعض المضادات الحيوية، في يومنا هذا، وهو ما جعل باحثين من البرتغال وإسبانيا والبرازيل يبحثون عن بدائل ممكنة من الطبيعة.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#سم الأقاعي
#الأفعى المجلجلة
#المضادات الحيوية

من عرب 48

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