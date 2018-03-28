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الكمادات الساخنة مفيدة للشد العضلي

تاريخ النشر: 28/03/2018 - 13:45

الكمادات الساخنة مفيدة للشد العضلي
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : رامي حيدر

يعتبر الشد العضلي من أكثر المشاكل التي تواجه الإنسان، لا سيما من يمارس التمارين الرياضية بقوة وانتظام، أو من لا يكاد يتحرك، إذ يمكن أن يصاب بالشد العضلي في حال قام بحركة مفاجئة أو غير صحيحة.

وقال اختصاصي العلاج الطبيعي الألماني، ‫يانوش فيربر، إن السخونة تعد علاجا فعالا للشد العضلي وآلام أسفل ‫الظهر "لومباجو"، إذ إنها تعمل على توسيع الأوعية الدموية وتحفيز سريان ‫الدم، كما أنها تزيد مرونة الأنسجة.

‫ولهذا الغرض يمكن عمل كمادات ساخنة باستخدام منشفة قطنية ووضعها على ‫موضع الألم لمدة 20 دقيقة تقريبا، ثم تجفيف الجلد جيدا.

‫وأشار فيربر إلى أنه لا يجوز استخدام الكمادات الساخنة في بعض الحالات، ‫مثل الالتهابات الحادة وآلام البطن والحمى والدوالي والاشتباه في ‫الإصابة بنزيف.

 

ملف خاص | يوم الأرض

#الشد العضلي
#كمادات ساخنة
#أوعي دموية
#آلام الظهر

من عرب 48

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