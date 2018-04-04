جراحة إنقاص الوزن مرتبطة بزيادة معدلات الطلاق والزواج

أفاد تقرير سويدي بأن جراحة إنقاص الوزن ربما يكون لها أثر على العلاقات الشخصية.

واكتشف باحثون أنه بالمقارنة مع أشخاص لم يخضعوا لما يُطلق عليه جراحة إنقاص الوزن فإن هؤلاء الذين خضعوا لها ربما يكونون أكثر عرضة للانفصال عن رفاقهم في حالة ما إذا كانوا متزوجين أو يقدمون على الزواج إذا كانوا عزابا.

وقال بيرأونه سفينسون من أكاديمية سولجرينسكا بجامعة جوتنبيرج، الذي شارك في البحث، لـ"رويترز" إن آثار جراحة إنقاص الوزن تتجاوز مجرد فقدان بضعة كيلوجرامات من وزن الجسم.

ودرس فريق سفينسون بيانات دراستين كبيرتين شملتا أشخاصا أجروا تلك الجراحة وآخرين لم يُقدموا على إجرائها. وكان ما بين 70 و75 منهم من النساء.

وعقدت الدراسة الأولى مقارنة بين 1958 مريضا بالسمنة ممن خضعوا للجراحة و1912 ممن لم يخضعوا لها.

وإجمالا كان 999 شخصا منهم عزابا في البداية. وفي هذه المجموعة، وبعد مرور أربع سنوات، فإن ما يقرب من 21 في المئة منهم تزوجوا أو دخلوا في علاقات جديدة في حين بلغت النسبة بين من لم يخضعوا للجراحة 11 في المئة تقريبا. وبعد مرور عشر سنوات ارتفعت نسبة الزواج أو الارتباط بين من أجروا الجراحة إلى ما يقرب من 35 في المئة في حين بلغت 19 في المئة بين من لم يخضعوا لها.

وبالنسبة للمرضى المتزوجين بلغ معدل الطلاق أو الانفصال عن الشريك، بعد مرور أربع سنوات أيضا، نحو تسعة في المئة لمن أجروا الجراحة بينما لم تتجاوز النسبة ستة في المئة بين المرضى الذين لم يخضعوا لهذه الجراحة. وبعد عشر سنوات بلغت النسبة في الفئة الأولى 17 في المئة وفي الفئة الثانية 12 في المئة.

وقارنت الدراسة الثانية بين 29234 مريضا بالسمنة ممن خضعوا للجراحة و283748 من الجمهور. وزادت نسبة الزواج بين العزاب منهم، بعد إجرائهم لجراحة إنقاص الوزن، بنحو 35 في المئة عن الجمهور بينما زاد معدل طلاق المتزوجين منهم بنحو 41 في المئة عن الجمهور.

وقال فريق الدراسة في تقرير نشر في وقت سابق على موقع (جاما سيرجري) على الإنترنت "بالنسبة للذين أجروا الجراحة كانت التغيرات في حالة العلاقة أكثر شيوعا بين من فقدوا أوزانا أكثر".

وقال سامر مطر رئيس الجمعية الأميركية لجراحات الأيض والسمنة والمدير الطبي للمركز السويدي لخدمات إنقاص الوزن في سياتل بولاية واشنطن لـ"رويترز" ولم تكن له علاقة بالدراسة؛ إن جراحات إنقاص الوزن تتسبب في "إعادة تقويم العلاقات إذ يدرك المرضى أنه صار بإمكانهم الخروج من العلاقات غير السعيدة أو بدء علاقات صحية جديدة أو الأمرين معا".

وشملت الدراستان أشخاصا عاشوا في السويد. وقال الباحثون: "ليس من المعروف ما إذا كان يمكن تعميم هذه النتائج على بلدان أو ثقافات أخرى".