دراسة: الكاكاو مفيد للصحة القلبية

أظهرت دراسة دولية جديدة، علاقة إيجابية بين المواظبة على تناول الكاكاو والحفاظ على صحة القلب، وتقليل من مخاطر زيادة ضغط الدم وتصلب الشرايين وارتفاع الكولسترول.

وأفادت الدراسة التي قادهما باحثون من جامعة سري البريطانية بالتعاون مع كلية الطب في جامعة هارفارد، ومركز "فريد هاتشينسون" لأبحاث السرطان في الولايات المتحدة، أن الكاكاو يحتوي على اثنين من المركبات الطبيعية النشطة بيولوجيًا هما "الفلافانول" و"البروسيانين"، اللذين يتواجدان أيضا في التفاح، والعنب، والتوت.

وأجرى الباحثون الذين نشروا نتائج دراستهم في العدد الأخير من الدورية العلمية "المجلة الأميركية للتغذية السريرية"، دراستين متوازيتين، بهدف اكتشاف تأثير الكاكاو على صحة القلب، الأولى على 45 من الذكور الأصحاء البالغين، وقسموهم إلى 3 مجموعات تناولوا كميات مختلفة من "الفلافانول" و"البروسيانين" لتحديد تأثير كل منها على صحة القلب والأوعية الدموية.

وتناولت المجموعة الأولى مستخلص الكاكاو الذي يحتوي على 130 مليجراما من "الفلافانول"، وكذلك 560 مليجراما من "البروسيانين" يوميا، فيما تناولت الثانية مستخلص الكاكاو الذي يحتوي على 20 مليجراما فقط من "الفلافانول"، و540 مليجراما من "البروسيانين" يوميا، أما المجموعة الثالثة فقد تناولت كبسولات وهمية لا تحتوي على مركبات الكاكاو.

كما أجرى الفريق دراسة أخرى استمرت 5 سنوات، وشملت حوالي 21 ألف رجل وامرأة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين تناولوا مستخلص الكاكاو يوميا بتركيزاته المختلفة، تحسنت لديهم وظيفة الأوعية الدموية ومستويات ضغط الدم وتصلب الشرايين والكولسترول في الدم بعد شهر واحد من الاستهلاك اليومي للكاكاو، مقارنة بالمجموعة التي تناولت دواء وهميا.

وقال الدكتور كريستيان هايس فائد فريق البحث جامعة سري البريطانية، إن فوائد "الفلافانول" و"البروسيانين" شملت تحسينات في قدرة الأوعية الدموية على التمدد، بالإضافة إلى تحسينات في ضغط الدم وتصلب الشرايين على المدى الطويل.

وأضاف: "مع تقدمنا في العمر يزداد ضغط الدم والكولسترول وتصلب الشرايين، ما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة"، لكن الدراسة كشفت أن تناول الأغذية الغنية بـ "الفلافانول" و"البروسيانين" يمكن أن يساعد الناس في الحفاظ على صحة القلب.

وكانت دراسة سابقة كشفت أن الكاكاو يعد وسيلة آمنة للوقاية من مرض الزهايمر، لأنه يمنع تراكم البروتينات الضارة التي تسبب تلف الدماغ، لاحتوائه على مركب البوليفينول المضاد للأكسدة.

وتستخرج بذور الكاكاو الخام من شجرة الكاكاو، ثم تجفف وتحمص قبل استخدامها في إنتاج أنواع الشوكولاتة المختلفة، وتتميز حبيبات الكاكاو بمذاق مر ولكن يمكن تحليتها مع العسل أو استخدامها في صناعة المخبوزات المختلفة.