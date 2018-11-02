تسمّم الحمل يضاعف احتمال الإصابة بالخرف ثلاث مرات

أظهرت دراسة حديثة نشرتها مجلة "بي إم جي" الطبية، أنّ إصابة المرأة الحامل بتسمّم الحمل الذي يصاحبه ارتفاع خطير في ضغط الدم، تزيد احتمال إصابتها بالخرف في مراحل لاحقة من حياتها، بالمقارنةبغيرها من النساء ممن لم يصبن بتسمم الحمل.

وارتكزت الدراسة على متابعة إلى سجلات أكثر من مليون امرأة في الدنمارك، ليكتشف الباحثون أن الخطر الأكبر الذي يواجه النساء اللاتي سبق وأصبن بتسمم الحمل كان التعرض لما يطلق عليه الخرف الوعائي الذي يعتقد أنه ينتج عن التعرض لسلسلة من السكتات الدماغية البسيطة أو عدم وصول الدم إلى المخ.

كما تبين أن نسبة الإصابة بمرض الزهايمر، وهو نوع مختلف من الخرف، تزيد بشكل طفيف فقط عن النساء اللاتي لم يصبن بتسمم الحمل، خاصّةً أنّ دراسات سابقة ربطت بين تسمم الحمل واختلال القدرات المعرفية وتغيرات المخ خلال عام من الحمل.

وبيّن الباحثون أن النساء اللاتي يتعرضن لتسمم الحمل تزيد احتمالات إصابتهن في وقت لاحق بأمراض القلب والسكتات الدماغية وارتفاع ضغط الدم والسكري.

وقالت قائدة فريق البحث، هيذر بويد، وهي باحثة في معهد "ستاتنس سيرم" في كوبنهاجن "جمعنا أدلة كافية على أن آثار تسمم الحمل على صحة المرأة لا تقتصر على فترة الحمل فحسب".

ولمعرفة الصلات بين تسمم الحمل والخرف استخدم الباحثون بيانات السجل القومي لرصد 1178005 امرأة أنجبن أطفالهن في الدنمرك بين عامي 1978 و2015. تبيّن من خلالها أن أكثر من أربعة بالمئة منهن تعرضن لتسمم حمل خلال حمل واحد أو أكثر، ثم قام الباحثون بفحص التاريخ المرضي للنساء لمدة 21 عاما في المتوسط.

ولكن حتى بعد تعديل عوامل أخرى قد تؤثر على فرص الإصابة بالخرف، وتشمل أمراض القلب والسكري، اكتشف الباحثون أن خطر الإصابة بالخرف الوعائي في سن متقدمة (بعد 65 عامًا) يزيد 6 مرات ونصف المرة بين النساء اللاتي تعرّضن لتسمم حمل.

كما تبين أن النساء اللاتي يصبن بتسمم الحمل تصل احتمالات تعرضن للخرف في مرحلة مبكرة من العمر إلى مثلي غيرهن. كما تزيد فرص إصابتهن بمرض الزهايمر بنسبة 50 بالمئة وتزيد احتمالات تعرضهن لأنواع غير محددة من الخرف بنسبة 40 بالمئة.

وترتبط الإصابة بتسمم الحمل أكثر من مرة بدرجة أكبر بالخرف عن الإصابة بتسمم أثناء حمل واحد فقط.

ويعدّ أحد الأسباب الرئيسية لحدوث تسمم الحمل هو اضطراب في الأوعية الدموية، الذي يكون مصحوبًا بالتهاب يحدث في نسبة بين 2% و10% من الحالات ويكون ذلك عادة بعد 20 أسبوعًا من بدء الحمل، وإلى جانب ضغط الدم يمكن أن يسبب تسمم الحمل ارتفاع مستويات البروتين على نحو غير مألوف في البول واحتباس للسوائل.