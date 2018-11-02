"أوميغا 3" بالمأكولات البحرية ترتبط بصحة جيدة في الشيخوخة

أوضحت دراسة جديدة ركّزت على ما يُطلق عليه التقدم في السن مع التمتع بالصحة الجيدة، أو عدد السنوات التي يعيشها الناس دون الإصابة بإعاقات أو مشكلات بدنية أو نفسية، أنه من المُرجَّح ألا يواجه الأشخاص الذين تحتوي دماؤهم على كميات كبيرة من أحماض "أوميغا 3" أي مشكلات صحية عندما يصلون إلى سن الشيخوخة.

وللوصول إلى النتائج، فحص الباحثون بيانات 2622 من كبار السن الذين يبلغ متوسط أعمارهم 74 عاما، وتابعوهم بين عامي 1992 و2015، وطوال فترة الدراسة تمتع 11 بالمئة فقط من المشاركين بالصحة.

وكشفت الدراسة الحالية أن الأشخاص الذين تحتوي دماؤهم على مستويات أعلى من أحماض أوميغا 3، تقل احتمالات إصابتهم بأمراض خلال الشيخوخة بنسبة تتراوح بين 18 و21 بالمئة.

وفي تقرير نشرته دورية الطب البريطانية، قال الباحثون إن أحد التفسيرات المحتملة لذلك أن أحماض أوميجا 3 تُساعد في تنظيم ضغط الدم والنبض ومقاومة الالتهاب.

بدورها، قالت هيدي لاي، قائدة فريق البحث من كلية فريدمان لعلوم التغذية بجامعة تافتس في بوسطن: "اكتشفنا أن البالغين الأكبر سنا الذين لديهم مستويات أعلى من أحماض أوميجا 3 من تناول المأكولات البحرية من المرجح أن يحظوا بحياة أطول وصحة أوفر"، مُشيرةً إلى أن هذه النتائج "تدعم إرشادات التغذية الراهنة التي توصي بتناول المزيد من المأكولات البحرية".

ويتعين على البالغين، تناوُل نحو 225 غراما أسبوعيا من المأكولات البحرية، وفقا لإرشادات التغذية الأميركية، وهذا يعني تناولها مرتين أسبوعيا بدلا من اللحوم أو الدواجن أو البيض. ومن المأكولات البحرية الغنية بأحماض أوميجا 3 السلمون والأنشوجة والرنجة والسردين والمحار.