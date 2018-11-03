مادة تضاف للشوكولاتة والشاي والقهوة فتطيل العمر!

أكّدت دراسة أجراها باحثون في جامعة "إرلنغن نورنبيرغ" الألمانية، بالتعاون مع جامعة "أوبرن" الأميركية، أنّ إضافة عنصر الزنك إلى الشوولاتة والشاي والقهوة، قادرة على الحد من عملية "الإجهاد التأكسدي" المرتبطة بالشيخوخة وانخفاض متوسط العمر.

ويُعرف "الإجهاد التأكسدي" بكونه زيادة المواد المؤكسدة في الخلية، وهو الأمر الذي يسبب أمراضًا عديدة مرتبط بالشيخوخة وعدد من السرطانات والسكري وارتفاع ضغط الدم وتصلُّب الشرايين بالإضافة إلى الأمراض العصبية التنكسية مثل ألزهايمر، ويساعد على توليد طفرات جينية تُدمر الحمض النووي والبروتينات.

وعلى الرغم من أنّ لـ"الجذور الحرة"، وهي مركبات غير مستقرة تدخل الخلية، دورًا مهمًّا في كثير من العمليات الحيوية، وبعضها مهم للغاية للحياة، مثل قتل البكتيريا داخل الخلايا، إلّا أنّها تحتوي احتمالات خطرة أيضًا، إذ تساهم في عملية الأكسدة.

وعملية الأكسدة، هي عملية طبيعية تحدث حين يتفاعل الجسم مع المواد الغذائية لإنتاج طاقة، وتكمن خطورة "الجذور الحرة" هنا في إمكانية تفاعلها مع الأحماض الأمينية، التي تُعَد المشكِّل الرئيسي للمادة الوراثية للخلية (DNA)، ما يؤدي إلى الإضرار بالخلية، وقد يسبب تدميرها.

واكتشف الفريق أن الزنك يساهم في تنشيط جزيء عضويٍّ في جسم الإنسان، يساعد على الحماية من الإجهاد التأكسدي، كما اكتشفوا الباحثون أيضًا أن الزنك يمكن أن يحمي من الأكسيد المسؤول عن الإجهاد التأكسدي عندما يؤخذ من مكونات طبيعية موجود في المواد الغذائية مثل القهوة والشاي والشوكولاتة.

وبيّن الباحثون أنّ الزنك ينشط مع وجود مكونات طبيعية في القهوة والشاي والشوكولاتة مثل مجموعة الهيدروكينون الموجودة في مادة "البوليفينول" وهي مادة نباتية مسؤولة عن الرائحة والمذاق.

وقالت قائدة فريق البحث، الدكتورة إيفانا إيفانوفي، في الدراسة المنشورة في مجلة "ناتشر كيمستري" إنّ الزنك عنصر أقل سمّية بكثير من المعادن الأخرى، ويمكن أن يستخدم لتطوير دواء جديد أو مكمل غذائي.

مضيفةً أنّه "سيكون من الممكن أيضًا إضافة الزنك إلى الطعام الذي يحتوي على الهيدروكينون بشكل طبيعي لتعزيز صحة الأشخاص، لذلك من الممكن أن تتوافر القهوة أو الشاي أو الشوكولاتة في المستقبل مع إضافة الزنك لمكافحة "الإجهاد التأكسدي" وما ينجم عنه من أمراض خطيرة".