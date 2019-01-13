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تناول الحبوب الكاملة والألياف قد يقي من الأمراض غير المعدية

تاريخ النشر: 13/01/2019 - 11:56

تناول الحبوب الكاملة والألياف قد يقي من الأمراض غير المعدية
(pixabay)
عرب ٤٨ / الأناضول

أظهرت نتائج دراسة أجراها باحثون بكلية "إمبريال كوليدج" في لندن، مؤخرا، أن تناول الألياف الغذائية والحبوب الكاملة بوتيرة مرتفعة، قد يقي من خطر الإصابة بالأمراض غير المعدية. 

وقال الباحثون الذين نشروا نتائج دراستهم في العدد الأخير من دورية "لانسيت" العلمية، إن معظم الأشخاص حول العالم يتناولون أقل من 20 جرامًا من الألياف الغذائية يوميًا، وتشمل الحبوب الكاملة والبقوليات والخضروات والفاكهة. 

وفي عام 2015، أوصت اللجنة الاستشارية العلمية للتغذية في بريطانيا بزيادة تناول الألياف الغذائية إلى 30 جرامًا في اليوم، لكن 9٪ فقط من البالغين في المملكة المتحدة تمكنوا من الوصول إلى هذا الهدف. أما في الولايات المتحدة، فيبلغ متوسط ​​استهلاك الألياف بين البالغين 15 جراما يوميا. 

ولكشف العلاقة بين الألياف والوقاية من الأمراض غير المعدية، راجع الفريق نتائج أكثر من 242 دراسة أجريت في هذا الشأن على مدار 40 عاما، وشملت 135 مليون شخص. 

وركز الباحثون على الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير المعدية مثل أمراض القلب التاجية وأمراض القلب والشرايين والسكتة الدماغية، إضافة إلى الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وسرطان القولون والمستقيم والسرطانات المصاحبة للسمنة ومنها سرطان الثدي والمريء والبروستاتا. 

وبشكل عام، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون الألياف الغذائية بنسب كبيرة، تنخفض لديهم الإصابة والوفاة بالأمراض غير المعدية. 

ووجدوا أن تناول حوالي 30 جراما من الألياف الغذائية يوميا، خفض خطر الوفيات الإجمالية وحالات الإصابة بأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية، والسكري من النوع الثاني وسرطان القولون والمستقيم والثدي بنسب تراوحت بين 24 إلى 30 في المائة. 

وتشمل الأطعمة الغنية بالألياف، خضروات مثل الجزر والبطاطس والسبانخ والبروكلي والكوسا والخس والباذنجان والملفوف، كما تشمل فواكه مثل الموز والتفاح والفراولة والخوخ والبرتقال، وحبوب وبقوليات مثل القمح والبازلاء والعدس والفاصوليا والفول والحمص. 

وكشفت دراسات سابقة أن اتباع نظام غذائي غني بالألياف يؤدي إلى انخفاض خطر الإصابة بالتهاب مفصل الركبة وهشاشة العظام، ويحافظ على صحة القولون، ويسهم في الوقاية من تراجع وظائف الذاكرة والدماغ. 

وأضافت أن الفتيات اللاتي يتناولن الأطعمة الغنية بالألياف بكثرة، خلال فترة المراهقة ومرحلة الشباب، يصبحن أقل عرضة لخطر الإصابة بسرطان الثدي في المستقبل. 

ووفق الدراسات، فإن النساء اللاتي يتناولن أطعمة غنية بالألياف بكثرة أثناء الحمل، يقل خطر إصابة أطفالهن بمرض الربو، وحساسية الشعب الهوائية.


#الحبوب
#أمراض غير معدية
#ألياف
#الغذاء

من عرب 48

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