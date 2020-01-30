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دراسة: الفاكهة والخضار قد تقي من مرض ألزهايمر

تاريخ النشر: 30/01/2020 - 10:55

دراسة: الفاكهة والخضار قد تقي من مرض ألزهايمر
(Pixabay)
عرب ٤٨ / رويترز

توصلت دراسة أميركية جديدة إلى أنّ اتّباع كبار السن لأنظمة غذائية معتمدة على الخضروات والفاكهة والشاي، قد يكونون أقل عرضة للإصابة بمرض ألزهايمر، بنسبة قد تصل إلى 50 في المئة نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

واعتمدت الدّراسة على متابعة بيانات صحة 921 شخصا على مدى ست سنوات بدءا من سن 81 عاما في المتوسط، واستخدم فريق الدراسة التي نشرتها دورية "نيورولوجي"، معلومات عن الأنظمة الغذائية لإحصاء متوسط ما يحصل عليه كل شخص من أربعة أنواع من "الفلافونولات" التي توجد في الكرنب والفاصوليا والشاي والسبانخ والبروكلي والطماطم والتفاح والبرتقال والكمثرى وغيرها.

وقال كبير الباحثين في الدراسة، تومتس هولاند، وهو من جامعة راش في مدينة شيكاجو الأميركية: "تناولوا الفاكهة والخضروات خاصة الخضروات الورقية واشربوا الشاي من حين لآخر"، وأضاف في رسالة بالبريد الإلكتروني أن "اتباع نظام غذائي يحتوي على فواكه وخضروات متنوعة، مهم لدوام الصحة خاصة صحة المخ".

وقال مدير برنامج الذاكرة والمعرفة في مركز "جيسينجر" الطبي بمدينة بنسلفانيا الأمريكية، جلين فيني، والذي لم يشارك في الدراسة: "على الرغم من أن الخرف يمثل خطرا متزايدا علينا كلما تقدمنا في العمر إلا أنه ليس حتميا وهناك ما يمكن للناس عمله للحد من هذا الخطر".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#ألزهايمر
#مرض
#خضراوات
#فواكه

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