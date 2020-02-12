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روسيا: تعافي مصابين بفيروس كورونا

تاريخ النشر: 12/02/2020 - 11:55

روسيا: تعافي مصابين بفيروس كورونا
(أ ب)
عرب ٤٨/ أ ب

ذكرت مصادر روسية أن المواطنيْن الصينييْن اللذين نُقلا إلى المستشفيات، الشهر الماضي، بعد التأكد من إصابتهما بفيروس كورونا المستجد خلال تواجدهما فيروسيا، تعافيا تمامًا من المرض، وخرجا هذا الأسبوع.

وغادر السائح الصيني المستشفى الذي نٌقل إليه في منطقة زابيكالي شرق سيبيريا بعد سلسلة من الفحوصات الطبية التي أجراها، اليوم الأربعاء، وأكدت تعافيه. وقال مسؤولو الصحة المحليون إنه "بصحة تامة ولا يشكل أي خطر على المحيطين به"، كما غادرت الطالبة الصينية التي نُقلت فور تأكُّد إصابتها بفيروس كورونا إلى المستشفى في منطقة تيومين غرب سيبيريا ، أمس الثلاثاء، بعد تأكيد نتائج الفحوصات لتعافيها هي الأخرى.

وأوقفت موسكو، مؤقتًا، إصدار تأشيرات عمل للمواطنين الصينيين، وطُلب من الطلاب الصينيين الذين غادروا روسيا في عطلة رأس السنة القمرية ألا يستأنفوا دراستهم في الجامعات الروسية حتى الأول من آذار/ مارس المقبل، وذلك بعد أن أبلغت الحكومة الروسية، في 31 كانون الثاني/ يناير الماضي، عن إصابتين مؤكدتين بالفيروس، وأوقفت معظم حركة النقل الجوي والبري التي تربط روسيا بالصين.

وأعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستن، الأسبوع الماضي، أن روسيا قد تبدأ في ترحيل الأجانب المصابين بالفيروس.

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#كورونا
#روسيا
#الصين
#فيروس

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