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تناول الجوز أسبوعيا يطيل عمر النساء

تاريخ النشر: 02/03/2020 - 11:26

تناول الجوز أسبوعيا يطيل عمر النساء
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨ ووكالات

كشفت دراسة حديثة، نشرت مؤخرا في مجلة "أبحاث الشيخوخة"، أن تناول حفنة من الجوز أسبوعيا يطيل من عمر النساء بشكل خاص.

وأشارت الدراسة إلى أن النساء، في أواخر الخمسينات وأوائل الستينيات من العمر، اللواتي تناولن حصتين من "الجوز" على الأقل يوميا، كنّ أكثر ميلا للمحافظة على صحة عقلية وجسدية أفضل بالإضافة إلى أن هذه المجموعة تمتعت بصحة عقلية سليمة، ولم تتعرض لأمراض أو مشاكل جسدية كبيرة بعد بلوغهم سن 65 عاما، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذي صن" البريطانية.

واستخدم الباحثون بيانات حوالي 34 ألف امرأة شاركن في "دراسة صحة التمريض" في الولايات المتحدة خلال الفترة الممتدة من 1998 إلى 2002.

يشار إلى أن دراسات صحة التمريض أو الممرضات في الولايات المتحدة، هي مجموعة من الدراسات على مدى سنوات طويلة، وتشمل مئات الآلاف من النساء، وتهدف إجمالا إلى تأريخ صحة النساء، وتغطي آثار التعرض للتدخين وتناول وسائل منع الحمل عن طريق الفم ومعاقرة الكحوليات والأنظمة الغذائية على مخاطر الإصابة بالأمراض وغيرها عند النساء.

ووفقا للدراسة الأخيرة، كان حوالي 16 في المئة من النساء كبار السن اللواتي يتمتعن بصحة جيدة، وتمتعت النساء اللواتي تناولن الجوز بفرص أكبر للانضمام إلى هذه المجموعة.

ويحتوي الجوز على الأوميغا 3 مجموعة من الفيتامينات بي B ، فيساهم بذلك في تحسين المزاج والوقاية من الاكتئاب، والتخلص من التوتر والقلق والتعب والإرهاق والأرق

وتعليقا على نتائج الدراسة، قالت الأستاذة في جامعة هارفارد، فرانسين غرودستين أنه "لا يوجد حل واحد لإبطاء آثار الشيخوخة، غير أن تبني عادات مثل تناول الوجبات الخفيفة من الجوز يمكن أن يساعد".

كما تتبعت الدراسة قدراتهن على القيام بالأنشطة اليومية بما في ذلك صعود السلالم والاستحمام وارتداء الملابس، وكانت دراسة سابقة أشارت إلى أن تناول وجبات معززة بحفنة من الجوز يوميا يمكن أن يكون لها تأثير فعال في مكافحة الخرف.

ووجدت الدراسة، التي قام بها باحثون في معهد نيويورك للإعاقات المتطورة والتي نشرت في دورية مرضى الزهايمر، أن كمية مناسبة من المكسرات يمكن أن يكون لها تأثير مهم في تقليل مخاطر الإصابة بمرض الزهايمر أو تأخيره أو إبطائه أو منعه.كما أظهرت الدراسة تحسنا ملحوظا في المهارات التعليمية والذاكرة وتقليل نسبة الإرباك والتشوش عند الفئران التي تمت تغذيتها بوجبات غنية بالجوز، ويعتقد الباحثون أن مانع التأكسد العالي في الجوز هو الذي قد يحمي العقل من الإصابة بالزهايمر.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#الجوز
#صحة النساء
#إطالة العمر

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