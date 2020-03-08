أسباب وطرق الوقاية من جفاف العيون

أفادت دراسة ألمانية حديثة، أن المتقدمين في العمر الأكثر إصابة بجفاف العين وتعاطي أدوية معينة هي من العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى جفافها.

ويندرج جفاف العين ضمن المتاعب الصحية ‫الشائعة، والذي يعود لأسباب عدة مثل التقدم في العمر والعمل لمدة طويلة ‫أمام شاشة الحاسوب، ويمكن مواجهة جفاف العين من خلال القطرات والمراهم ‫المحتوية على الكورتيزون.

و‫قال طبيب العيون الألماني البروفيسور، فيليب ستيفن إن جفاف العين له ‫أسباب عدة، مثل تراجع إنتاج الطبقة الدمعية بسبب التقدم في العمر أو ‫تعاطي أدوية معينة مثل حاصرات البيتا ومضادات الاكتئاب وحبوب منع الحمل، ومن الأسباب الأخرى لجفاف العين العمل لمدة طويلة أمام شاشة الحاسوب، ‫وارتداء العدسات اللاصقة بشكل مستمر.

ولجفاف العيون أعراضا مصاحبة لبعض الأمراض مثل قصور النظر وداء ‫السكري والروماتيزم والمرض الجلدي المعروف باسم "الوردية" أو نتيجة ‫مترتبة على العلاج الكيميائي.

وبدوره، قال طبيب العيون الألماني، لودغر فولرينغ إنه يمكن مواجهة جفاف ‫العين بواسطة القطرات، التي تعمل على تحفيز إنتاج الطبقة الدمعية وتخفيف ‫المتاعب المصاحبة للجفاف كالاحمرار والحرقان والحكة.

‫كما يمكن اللجوء إلى المراهم المحتوية على الكورتيزون ولكن بعد استشارة الطبيب. وقد يتطلب الأمر ‫أيضا علاج حواف الجفن، على سبيل المثال في حال انسداد منافذ السائل ‫الدمعي بسبب الإفرازات.

ووقاية من جفاف العيون والمتاعب المصاحبة له، ينبغي أخذ فترة راحة من ‫وقت لآخر أثناء العمل أمام شاشة الحاسوب من أجل إراحة العين مع مراعاة فتح وغلق الجفن والنظر إلى الأفق من وقت لآخر.