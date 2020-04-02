"نيويورك تايمز" تكشف عن أعراض خطيرة جديدة لكورونا

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، عن أعراض جديدة تضرب الجهاز العصبي، ولا سيما الدماغ أضيفت إلى الأعراض المعروفة كالحمى والسعال وضيق التنفس، وأعراض مثل فقدان حاستي الشم والتذوق.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن "من بين الأعراض الجديدة لكورونا، الاضطرابات العصبية والسكتات والنوبات الدماغية"، مشيرة إلى أن هذه الأعراض ظهرت على مجموعة صغيرة من مرضى الفيروس، وأضافت "نيويورك تايمز" أن "أطباء الأعصاب حول العالم يعتقدون أن هناك مجموعة فرعية صغيرة من مرضى كورونا باتوا يعانون اعتلالات في الدماغ".

ونقلت الصحيفة حالة رجل يبلغ من العمر 74 عاما، وصل إلى مستشفى في ولاية فلوريدا وكان يعاني الحمى والسعال، وذلك في مطلع آذار/ مارس الماضي.

وأوضحت الصحيفة أنه "فقد القدرة على الكلام، وكان يعاني أعراض مرض باركنسنون (الشلل الرعاش) ويحرك أطرافه بشكل متشنج، وبعدما اشتبه الأطباء بإصابته بفيروس كورونا، جرى إخضاعه لفحص أكد الأمر".

ومن هنا ربط الأطباء بين الفيروس وأعراض اضطراب الجهاز العصبي، التي باتت واضحة للغاية على الرجل المسن.