"غالبية مصابي كورونا يعانون من السمنة"

في أقسام الإنعاش في باريس ولندن أو نيويورك، يطرح السؤال باستمرار: لماذا يبدو أن كوفيد-19 يستهدف شريحة الرجال الذين يعانون من السمنة أكثر من غيرها؟ لكن من دون أجوبة واضحة حتى الآن.

وقال د. ماتيو شميت، من مستشفى بيتييه-سالبيتريير في باريس، إن "كل أقسام الإنعاش في فرنسا تلاحظ نسبة كبيرة جدا من المرضى الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة".

في موازاة ذلك، "فإن ثلاثة أرباع مرضانا هم رجال" كما أوضح هذا الطبيب في قسم الإنعاش ردا على أسئلة قناة "فرانس 2" العامة الفرنسية.

نفس النتيجة وصل إليها الجراح د. هاني سبيتاني، من المعهد الصحي لجبل سيناء في نيويورك، والذي قال: "أنا في قسم الطوارئ وهذا أمر لافت: يمكنني القول إن 80% من المرضى الذين دخلوا هم من الرجال" كما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز".

في لندن، يلاحظ البروفسور ديريك هيل، من يونيفرسيتي كوليدج، أن "الرجال أكثر من النساء" عرضة لأشكال خطيرة من المرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد وان "المرضى الذين يعانون من زيادة في الوزن أو من مشاكل صحية هم الأكثر عرضة للخطر".

وأكدت إحصاءات بريطانية حول مرضى كوفيد-19 الذين يعالجون في العناية المركزة، هذه الظاهرة، مشيرة إلى أن 73% هم من الرجال و73.4% يعانون من السمنة أو الوزن الزائد.

وهذا التعداد أجراه في 3 نيسان/أبريل المعهد المستقل "مركز تدقيق العناية المركزة الوطني والأبحاث" مشيرا إلى أن المرضى الذين يعانون من زيادة في الوزن فرصهم أقل للخروج أحياء من العناية المركزة. وقال ان 42,2% من المرضى الذين يعانون من السمنة (مؤشر كتلة الجسم أعلى من 30) ينجون مقابل 56,4% من الذين تعتبر أوزانهم متوسطة أو خفيفة (مؤشر كتلة الجسم أقل من 25).

ويبدو أن الجنس الذكري لديه عامل أقل تفاؤلا: حيث أن 55.4% من النساء يتجاوزون المرض بعد خروجهن من العناية مقابل 47.8% للرجال، بحسب معطيات شملت حوالى 2200 مريض في إنجلترا وويلز وايرلندا الشمالية، أدخلوا إلى العناية المركزة.

لكن لماذا نسبة الرجال أعلى من النساء من بين الحالات الخطيرة؟ يجيب رئيس اللجنة العلمية المكلفة نصح الحكومة الفرنسية حول الوباء، جان فرنسوا ديلفريسي، أن "هذه ملاحظة. ليس لدي تفسير واضح حتى الآن" لكنه طرح مع ذلك فرضية زيادة تواتر أمراض متعددة لدى الرجال.

وقال ديلفريسي لإذاعة "فرانس انفو": "أنا أتواضع جدا بالنسبة لموضوع هذا الفيروس، لم أكن أعرف عنه شيئا قبل ثلاثة أشهر ونصف الشهر. هناك الكثير من علامات الاستفهام".

النظرية الممكنة لتفسير وجود عدد أكبر من الرجال يعانون من عوارض خطيرة لوباء كوفيد-19 في المستشفيات مقارنة مع النساء، هي أن الدفاعات الطبيعية أقوى لدى النساء في مواجهة الفيروس.

وأكد رئيس قسم الأمراض المعدية في مستشفى في تولوز، د. بيار ديلوبيل، أن ذلك وضع "معروف" في مجال الأمراض الفيروسية موضحا "المناعة الطبيعية لدى النساء أفضل خصوصا قبل انقطاع الطمث".

التفسير الأسرع بالنسبة للعدد الزائد من الأشخاص الذين يعانون السمنة، هو تزايد حالات السكري وارتفاع ضغط الدم لدى هذه الفئة.

ومعروف أن ارتفاع الضغط والسكري هما عاملان يزيدان من الخطورة في مرض كوفيد-19 وتم التأكد من ذلك في الصين كما في إيطاليا وهناك أيضا عامل السن، وبنسبة أقل أمراض القلب والأوعية الدموية.

هذه الخاصية لا تشكل نبأ جيدا بالنسبة للولايات المتحدة حيث يعاني أكثر من واحد من كل ثلاثة بالغين من السمنة وحيث تسبب فيروس كورونا المستجد بأكثر من 15 ألف وفاة. وقال ديلفريسي "لدينا قلق حيال وضع أصدقائنا الأميركيين، قد يواجهون مشاكل أكثر بسبب السمنة".

وفي مواجهة هذا المرض الجديد أشار الطبيب إلى نتائج تخالف التوقعات، قائلا: "هناك خاصية معينة بالنسبة للتبغ، لقد لاحظنا أن الغالبية الساحقة للمرضى في الحالات الخطرة ليسوا من المدخنين، كما وكأن التبغ يحمي من هذا الفيروس عبر النيكوتين".

أكد الطبيب في الإنعاش في المستشفى الجامعي في بيزانسون بشرق فرنسا، تيبو سوماين، انه بين المصابين، الذين يعالجون في قسم الإنعاش كان هناك "غير مدخنين، أو قلة من المدخنين".

لكن الأخصائيين في معالجة الإدمان على التدخين، يقللون من شأن هذه النظرية باعتبار أن المدخن، الذي تظهر عليه عوارض شديدة، هو أكثر عرضة للخطر بسبب ضعف الرئة وصحة القلب والأوعية الدموية.