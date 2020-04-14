إصابة أميركية بكورونا رغم اتباعها لكل التعليمات.. كيف أصابها؟

اتبعت الأميركية، راشيل برومرت قواعد التباعد الاجتماعي وبقيت في منزلها لمدة 3 أسابيع، ولكن بالرغم من ذلك فإنها أصيبت بفيروس كورونا المستجد، في واقعة أثارت التساؤلات عن كيفية وصول المرض إليها.

وأفادت وسائل إعلام أميركية، أمس الاثنين، بأن راشيل أخضعت مؤخرا لفحص فيروس كورونا، حيث كانت النتيجة إيجابية، وقالت راشيل التي تعيش في ولاية نورث كارولاينا، إنها لم تغادر منزلها منذ منتصف آذار/ مارس الماضي، عندما ذهبت إلى الصيدلية لشراء دواء، مؤكدة أنها تطبق قواعد التباعد الاجتماعي حتى مع أفراد عائلتها.

لكن هنالك مسبب آخر أدى إلى إصابة السيدة الأميركية بالفيروس، التي تكشفه فيما بعد.

بعد ظهور نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، عزلت راشيل نفسها في غرفة منفصلة بالمنزل بعيدا عن أفراد أسرتها، بمن فيهم زوجها، وتشتبه راشيل أنها أصيبت بكورونا نتيجة لمسها كيس متجر البقالة الذي وضع على عتبة منزلها، ومما يؤكد شكوكها أن المرأة التي جلبت الكيس مصابة هي الأخرى بالفيروس.

وقالت راشيل إنه "كنت أعتقد أنني أفعل كل شيء بالشكل الصحيح لتفادي كورونا، بالكاد كان لدي اتصال بالآخرين. لم ألمس المرأة التي توزع أغراض البقالة"، لكنها أضافت أنها لم تكن ترتدي قفازات عندما أدخلت أكياس البقالة إلى منزلها، وعانت السيدة الأميركية من أعراض "كوفيد 19"، بما في ذلك الحمى والسعال وفقدان القدرة على الشم، وقالت: "لم يسبق أن اختبرت شيئا من مثل هذا القبيل".